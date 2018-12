Colegas. Al Pacino (derecha). junto a De Niro, en "The Irishman".

La industria cinematográfica prepara para 2019 un año en el que repetirá la apuesta por las sagas de superhérores, con la entrega final del exitoso universo de Avengers como pieza destacada, el cine de terror con el argentino Andy Muschietti en la dirección de "It 2" y el regreso de Quentin Tarantino.

Además, se espera el postergado lanzamiento de "The Irish Man", la película sobre la mafia de Martin Scorsese, producida por Netlix, que reúne a Robert De Niro, Al Pacino y la reaparición de Joe Pesci y la cuarta entrega de "Toy Story" (20 de junio).

El 10 de enero llegará el primer estreno argentino con "A oscuras", con Esther Goris, Guadalupe Docampo y Arturo Bonín. Se trata de un drama en el que el personaje protagónico es una mujer que intenta preservar su talento, amenazado por el paso de los años y los eventos irreversibles que arrasaron con su felicidad.

Además, en este comienzo de año se espera el arribo de los filmes que irán a los Oscar, cuya antesala, los Globos de Oro, tiene como máxima candidata a "El Vicepresidente: más allá del poder" (24 de enero), biografía sobre el ex vicepresidente estadounidense en la era de George W. Bush, Dick Cheney dirigida por Adam McKay, con seis nominaciones.

"La favorita", del griego Yorgos Lanthimos, llega a los cines argentinos el 7 de febrero y cuenta con seis candidaturas a los Globos de Oro. Para el momento del estreno, ya se sabrá si viaja o no al Teatro Dolby de Hollywood. El otro filme que pasará con cinco nominaciones en los Globos de Oro y que se espera en Argentina es "Green Book", de Peter Farrelly, con Viggo Mortensen y Mehershala Ali.

El cine biográfico no sólo tendrá a "Rocketman" y "El vicepresidente...", sino también a "Las dos reinas", una película sobre la vida de la reina María Estuardo de Escocia y "Rocketman", en la cual Dexter Fletcher dirige la vida de Elton John. "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, tiene fecha de estreno para marzo en España, aunque no está confirmada la argentina.

En agosto llegará lo nuevo de Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", con Brad Pitt, Leonardo Di Caprio y Margot Robbie en una película que rondará el asesinato de la actriz Sharon Tate a manos de la secta de Charles Manson.

El año de estrenos comienza el 3 de enero con "La Mula", la película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, en un caso de narcotráfico en la frontera estadounidense-mexicana.

Desde Disney, en tanto, ya tienen establecidas las fechas de varias de sus películas. La conclusión de la aclamada saga de "Star Wars", con el Episodio IX, el 19 de diciembre; el 3 de enero también se estrena el filme de animación "Wifi Ralph" y el 24 de ese mismo mes regresa a la pantalla grande "Mary Poppins".

Por el lado de los súper héroes, "Capitana Marvel" llega a los cines el 7 de marzo y "Avengers: Endgame" el 25 de abril, mientras que las reversiones con actores de carne y hueso de "Aladdín", "Dumbo", con dirección de Tim Burton, y "El Rey León" verán la luz el 23 de mayo, el 25 de abril y el 18 de julio, respectivamente.

Por su parte, 20th Century Fox tendrá "Dark Phoenix" para darle vida a Jean Gray, la poderosa mujer X, en junio. Dentro del mismo universo pero con una estética y tratamiento que remonta al cine de terror, llegará en agosto "Los nuevos mutantes".

"Terminator", prevista para el mes de diciembre, pareciera retomar el espíritu original con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, James Cameron en la producción y Tim Miller, el mismo responsable de "Deadpool", a cargo de la dirección.

Otras películas que amenazan con imponerse en la taquilla son "Espías al descubierto", de la compañía Blue Sky ("La era de hielo"). A su vez, Joaquin Phoenix interpretará al Guasón, en una película sin fecha todavía, producida por DC y distribuida por Warner en Argentina.

El cine argentino abrirá el año el 10 de enero con el estreno de "A oscuras", protagonizado por Esther Goris