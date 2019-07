Casi dos años después del estreno de la segunda temporada, "Stranger Things 3" por fin llega a Netflix este jueves. Se trata de uno de los estrenos más esperados del 2019, ya que la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de Netflix. Tanto adultos como adolescentes se han fascinado con esta historia ambientada en los años 80 que combina aventuras, fantasía y terror sobrenatural. Esta tercera temporada tendrá ocho episodios, al igual que la primera, y las primeras críticas en los medios de EEUU están siendo muy positivas.

Desde su aparición en julio de 2016, "Stranger Things" se transformó en un éxito. La serie apeló a la nostalgia por los años 80, con referencias a clásicos como "E.T., el extraterrestre", "Los Goonies" y "Alien, el octavo pasajero". El cine de directores como Steven Spielberg, George Lucas, Wes Craven y John Carpenter está muy presente en la estética y el espíritu de la serie. La banda de sonido también apunta a esa época, con canciones que van de Jefferson Airplane a The Clash, pasando por Joy Division y Foreigner. Además hay referencias constantes a la literatura de Stephen King. Eleven, el personaje interpretado por Millie Bobby Brown, nos recuerda a la protagonista de una de sus novelas más icónicas: "Ojos de fuego" ("Firestarter"), publicada en 1980. Incluso hay un capítulo dedicado a otra de sus obras y que fue titulado de la misma forma: "El cuerpo" ("The Body"), novela llevada al cine por Rob Reiner en la película "Cuenta conmigo". Los autores de "Stranger Things" dicen que el ADN de esta película "está en la escritura de toda la serie".

Desapariciones y monstruos

La historia se sitúa en el ficticio condado de Hawkins, en Indiana, Estados Unidos, durante los años 80, cuando un niño de doce años llamado Will Byers desaparece misteriosamente. Poco después, Eleven, una niña aparentemente fugitiva y con poderes telequinéticos, se encuentra con Mike, Dustin y Lucas, amigos de Will, y los ayuda en la búsqueda del chico perdido.

El último trailer de "Stranger Things 3" reveló algunos hechos esenciales para comprender de qué va la tercera temporada. Aunque Eleven (Millie Bobby Brown) cerró el portal que conectaba con la dimensión del Mundo al Revés (Upside Down) al final de la segunda temporada, el monstruo permaneció oculto todo este tiempo y ahora planea apoderarse de Hawkins, Indiana. Para ello infecta y toma el control de Billy (Dacre Montgomery), el violento y fastidioso medio hermano de Max (Sadie Sink). El nuevo monstruo aumenta de tamaño y se requerirá la unión de todos los personajes principales, con Eleven y sus poderes al frente, para intentar detenerlo. Al final hay una batalla que parece tener lugar en el nuevo centro comercial del pueblo, Starcourt Mall, y que parece involucrar nuevos experimentos y agentes misteriosos, quizás provenientes de la Unión Soviética.

Uno de los pocos adelantos de esta nueva temporada los dio el actor David Harbour, que se pone en la piel del sheriff Hopper. En entrevista con Entertainment Weekly, comentó que el último episodio de "Stranger Things 3" es sencillamente impresionante. "Es el mejor episodio que hemos filmado. Es tan poderoso emocionalmente, es algo que no esperás en absoluto. No creo que hayamos hecho algo más emocionante", afirmó. Sobre su relación con Joyce (el personaje de Winona Ryder) comentó: "El puede abrir realmente su corazón de una manera nueva. Se está dando cuenta de la intimidad que se requiere con una mujer de su edad y que va a ser difícil la relación".

Nuevos personajes

En esta temporada habrá nuevos personajes. Uno de los más esperados es el de Robin, una adolescente que será interpretada por Maya Thurman-Hawke, hija de los famosos actores Uma Thurman y Ethan Hawke. La joven actriz de 20 años se pondrá en la piel de una chica curiosa y divertida, que está aburrida de su trabajo simplón y está buscando algo de emoción para su vida, pero encuentra más de lo que esperaba cuando descubre un secreto oscuro de Hawkins.

A la tercera temporada también se incorpora un nuevo policía, el Mayor Larry Kline, y Bruce, un periodista de 50 años que la productora describe como "sexista, con sobrepeso y con su vida en ruinas".

Las primeras reacciones de la crítica fueron positivas. "Creo que puedo decirles finalmente que es la mejor temporada del show hasta ahora", escribió en Twitter Crystal Bell, de MTV News. "No es perfecta, pero hay momentos que son muy buenos, muy divertidos y profundamente emocionantes. También es espectacularmente grotesca, y eso me encantó", subrayó. "La gente que siempre ha odiado la serie encontrará aún más cosas para odiarla, pero esta temporada trasciende con sus elegantes coqueteos con la cultura ochentera, con personajes altamente trabajados y resoluciones arquetípicas", escribió por su parte Randall Colburn, de A.V. Club. El sitio Gizmodo publicó: "Los responsables de la serie le dan historias más densas a casi todos los personajes. También hay más acción que en temporadas anteriores. Es graciosa, asquerosa, tierna y divertida".

adolescentes al acecho. Los protagonistas de la serie, con la actriz Millie Bobby Brown a la cabeza.