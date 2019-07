Stevie Wonder reveló que se someterá a un transplante de riñón

Stevie Wonder anunció una retirada temporal de la música porque va a someterse a un trasplante de riñón el próximo mes de septiembre. Así lo confirmó el propio artista estadounidense, de 69 años, el pasado sábado ante todo el auditorio presente en el festival British Summer Time en Londres.

"Me van a operar, me van a hacer un trasplante de riñón en septiembre de este año. […] Todo va bien, tengo un donante y todo va a ir bien. Así que ya no oirán más rumores sobre mí, ya les he contado lo que ocurre, y estoy bien, ¿de acuerdo?", insistió el artista tranquilizando a sus seguidores, preocupados por las últimas noticias sobre su delicado estado de salud. Wonder dio la noticia después de cantar su éxito "Superstition" y explicó que había decido hacerlo público para evitar que se propaguen "rumores" sobre su salud.

Hace unas semanas, algunos medios revelaron que el cantante se encuentra "luchando contra un problema de salud grave pero manejable". Además, señalaron que el músico viaja con un equipo médico para que controlen su salud durante la gira.

"He venido aquí para darles mi amor y darles las gracias por todo su apoyo. Los quiero y que Dios los bendiga", concluyó el músico entre los aplausos del público que acudió al evento, que se celebra cada verano en el londinense Hyde Park.

Wonder explicó que la operación se realizará en septiembre, después de ofrecer tres shows que ya tiene programados para las próximas semanas.

Ciego de nacimiento, Stevie Wonder fue un niño prodigio. A los nueve años aprendió a tocar el piano, la batería y la armónica, y alcanzó la fama con 12, al convertirse en una de las joyas del sello discográfico Motwon durante los años sesenta. La década de los setenta fue gloriosa para el músico. Casi con un disco por año, Wonder registró memorables álbumes como "Signed", Sealed & Delivered" (1970), "Where I'm Coming From" (1971), "Music of My Mind" (1972), "Talking Book" (1972) o "Songs in the Key of Life" (1976), entre otros.