Steve Hackett: "La música trata de unir el mundo"

El ex guitarrista de Genesis y leyenda del rock progresivo, Steve Hackett, llega a Rosario para presentar un show con sus clásicos y nuevos temas, el próximo martes 13 de marzo, a las 21, en el teatro El Círculo (Laprida y Mendoza).

Hackett traerá un espectáculo con las canciones favoritas de Genesis como "Supper's Ready", "Dancing with the Moonlit Knight", "Fountain of Salmacis", "Firth of Fifth" y "The Musical Box", incluyendo también canciones como "One for the Vine" e "Inside & Out", no escuchadas por muchos desde la década de 1970. Hackett además, celebrará los 40 años de "Please Do not Touch" y presentará su último álbum "The Night Siren".

"Va a ser un show con cinco décadas de música, con muchos estilos", adelantó el músico en una entrevista con Escenario. Hackett es reconocido como un músico de rock inmensamente talentoso e innovador, fue el guitarrista principal de Genesis, en su formación clásica que contaba con Peter Gabriel, Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford, con los que produjo álbumes aclamados como "Selling England by the Pound", uno de los favoritos de John Lennon.

La versatilidad de Hackett, tanto en su interpretación de la guitarra eléctrica como en su composición, involucra influencias de muchos géneros, que incluyen al jazz, la world music y el blues. Es igualmente hábil en sus álbumes clásicos, que incluyen interpretaciones de piezas de compositores de Bach a Satie, en el de sus propias composiciones de guitarra acústica, que se han ganado la admiración de muchos, incluido Yehudi Menuhin, así como también en los ambiciosos álbumes de guitarra y orquesta como "A Mid summer Night's Dream", grabado con la Filarmónica Real.

Con Genesis, la guitarra de Steve Hackett produjo algunos momentos memorables: desde la sensibilidad de su sonido acústico en "Horizons" y "Blood On The Rooftops" hasta los solos de guitarra rockera de "Firth of Fifth" y "Fountain of Salmacis".

A medida que se embarcó en su carrera como solista, desarrolló su gama excepcional, empujando los límites musicales en áreas interesantes, inventando nuevos sonidos y también técnicas como el tapping. Su carrera como solista fue cada vez más fuerte y, a mediados de los 80 no solo vio el éxito con Cell 151, sino también con el super grupo GTR, de Steve Hackett y Steve Howe, muy exitoso en Estados Unidos.

Antes de su presentación en Rosario, el artista adelantó cómo será el show que está presentando en el marco de su gira sudamericana, brindó detalles de su nuevo material discográfico "The Night Siren" y contó cuándo se vieron con los ex Genesis por última vez.

—¿Cómo va a ser su show en Rosario?

—El show va a ser muy interesante. Va a haber música de diferentes etapas de mi carrera: de los 70, 80 y 90. ¡Van a ser cinco décadas de música, con muchos estilos! Además, voy a tocar temas de la época de Genesis. En 1973, John Lennon dijo en una entrevista que estaba escuchando el álbum de Genesis, "Selling England by the Pound", así que voy a hacer honor a ese álbum y a otros, como "Nursery Cryme".

—¿Qué clásicos de Genesis no van a faltar en el concierto?

—Oh, de Genesis van a estar "Dancing With the Moonlit Knight", "Firth Of Fifth", "One for the Vine", también "Inside And Out", que no es una canción de algún álbum, pero es una muy buena canción de Genesis, que es de la era de "Wind & Wuthering"; "Dance on a Volcano", y muchas otras más.

—¿Cómo describe su nuevo álbum, "The Night Siren", que tiene sonoridades de todo el mundo?

—Bueno, hay como unos veinte músicos de todo el mundo en este nuevo álbum, que son oriundos de Israel, de Palestina, Islandia, Estados Unidos, Reino Unido, España, Armenia, Perú, India. Creo que la música trata de unir el mundo, no intenta poner paredes y barreras. Sueño con un mundo que tenga igualdad de oportunidades para todas las personas.

—¿Estuvo en Irak? Ya que en el álbum utiliza un instrumento de ese país...

—No, no estuve en Irak, pero me gustaría ir algún día. Sí uso un instrumento iraquí, que se llama Arabian Oud, así que también hay sonidos de ese país en mi nuevo álbum. Estoy interesado en trabajar con gente de todo el mundo, creo que es una hermosa oportunidad.

—¿Qué lugares de los que viajó fueron los que más le gustaron y cuál es la influencia de esas experiencias en su música?

—Acabo de volver de la India con mi banda y vi muchas cosas nobles, es un lugar fantástico. La influencia que tiene eso en la música es algo sutil. Creo que hay un profundo aspecto espiritual con la India. Y por suerte, creo que fue muy contaminado con mucho estigma religioso.

—Respecto a su música, ha tocado muchos géneros como rock, blues, música clásica y ahora flamenco, ¿En qué género se siente más cómodo y cómo se ve a usted mismo como músico a su edad?

—Bueno, lo veo un poco como si fuese una película, y si tenés este enfoque multi-género, siempre hay un elemento sorpresa, ya que la energía al tocar es más exótica. Alrededor del mundo hay una gran tradición musical y en todos lados son interesantes, sólo hay que encontrarlo y tratar de trabajar con ello.

—¿Sigue teniendo contacto con sus ex compañeros de Genesis, con Phil Collins y Peter Gabriel?

—Sí, los vi la semana pasada cuando nos juntamos todos. Al que no vi fue a Phil, que justo es el único que no apareció para esa reunión, pero deseo verlo pronto y le deseo mucha suerte en sus shows...

—¿Conoce algo de música argentina?

—No estoy muy al tanto de lo más nuevo, pero sí de épocas más tempranas, como el tango y otras cosas. No sé qué es lo último, pero estoy interesado en averiguarlo cuando vaya.