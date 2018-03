Steve Hackett, el recordado guitarrista de Genesis, se presenta hoy, a las 21, en el teatro El Círculo (Laprida y Mendoza). En el marco de su gira sudamericana, Hackett interpretará clásicos como "Supper's Ready", "Dancing with the Moonlit Knight", "Firth of Fifth' y "The Musical Box", entre otros. Hackett fue el violeros de uno de los mejores discos de Genesis "Selling England by the Pound".