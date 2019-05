Stefano Marocco: "Todas mis canciones están escritas desde el amor"

Stefano Marocco es la nueva promesa del pop argentino. Brillante, talentoso y seductor. El cantante rosarino de 27 años lleva editados varios cuatro sencillos desde 2017 que lo posicionaron como un artista emergente en busca de las grandes focos. Las melódicas "Cuéntame el final", "El silencio de tu voz" y "Frío" sentaron las bases para que naciera su reciente single "Adicto", un claro hit radial que despliega pop y será parte de su próximo material discográfico. La misma Lali Espósito posteó "Adicto" desde su cuenta de Instagram, apoyando al artista rosarino.

En el 2017, Marocco participó de "La Voz México" donde conquistó a los cuatro coaches con su voz, entre ellos Maluma, Yuri y Carlos Vives, pero decidió formar parte del team de Laura Pausini en el reality, alcanzando la semifinal. "Stefano me sorprende en cada presentación", dijo Maluma en una devolución en "La Voz México".

Actualmente viene trabajando para finalizar su EP, que tendrá fecha de lanzamiento a fines de este año. También viene de participar en México, de un tributo a Queen, donde fue invitado por la filarmónica de Texcoco, ante más de 15 mil personas.

Marocco presenta un show con todas sus canciones hoy, a las 21, en Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza). Contará con la participación de siete músicos en escena y grandes invitados, en un repertorio que repasará sus canciones anteriores, la presentación de su nuevo lanzamiento y los covers más conocidos en sus redes.

—Hiciste un pasaje de la canción melódica al pop furioso.

—Si bien estamos mostrando un concepto diferente, la esencia de lo que veníamos haciendo antes está plasmada. Al final del día, soy un cantante de balada, de soul. Cantar es como dibujar: vas moldeando. "Adicto" es pop house, es un salto al vacío. La letra es más jugada que la anteriores, pero todas mis canciones están escritas desde el amor. Hacer pop te exige a colocarte vocalmente en otro lugar. En esta canción tuve que explotar más la voz y jugar con las notas altas.

—¿Cuáles son tus influencias musicales?

—Cuando era más chico escuchaba mucho rock, también black music y funk. Tengo varias influencias. Hoy escucho mucho pop. Me dicen que lo mío se asemeja con lo que hace Sam Smith. Es más, creo que hay un bache en la música de habla hispana de ese estilo. Me inspiran mucho más las cantantes mujeres que los hombres. Mi cantante favorito es Donny Hathaway. Siempre me gustó mucho Cristina Aguilera, Justin Timberlake. Y de Argentina, Juan Ingaramo, Silvina Moreno y a Ca7riel y Paco Amoroso.

—¿Cómo fue tu paso por La Voz México donde Maluma mostró admiración por vos?

—Ahora todo el mundo me carga con Maluma porque me dicen que estamos iguales, con el pelo largo y rubio. El siempre me decía "me encanta tu look, me encantan tus sombreros". Fue una experiencia hermosa, me abrió las puertas en México. Hace pocos días volví de tocar en o, de un tributo a Queen, donde fue invitado por la filarmónica de Texcoco, ante más de 15 mil personas.

—¿Harías un dúo con Maluma?

—¡Sí! Me encantaría. Es el más popular del momento del pop latino.

—Sos muy popular en las redes sociales, tenés más de 70 mil seguidores en Instagram, hasta Lali Espósito publicó tu nueva canción.

—Con Lali nos conocemos, teníamos los mismos productores. Nos hemos visto en México, estuvimos en los premios MTV, en los Latin Grammy. Admiro su trabajo y su trayectoria, es una mujer poderosa que nos está abriendo el camino a muchos. Las quiero mucho. Es inevitable no tener redes. Es como una especie de periodismo independiente de cada uno.

—¿Cómo va a ser tu show en Plataforma Lavardén?

—Voy a presentar canciones nuevas y covers también. También voy a tocar en México y por toda Argentina. Por ahora estoy de manera independiente, seguramente vendrá un sello. Mi EP que se viene es sólo el comienzo, un renacer. Mi nuevo disco tiene una esencia trap. Mis productores son lo más. Mi mamá es mi manager. Tengo muchas ganas de hacer esto, estoy súper entusiasmado. "Adicto" es la primera probadita de lo que se viene. Antes de fin de año va a salir el material final y completo.