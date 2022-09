Stefano Marocco, de La Voz Argentina, cantará en Rosario

Por María Noel Do

Stefano Marocco sigue conquistando al público mientras continúa en la búsqueda de sonoridades que lo lleven aún más cerca de sus ídolos pop y más lejos de sus fantasmas personales. Tanto es así que el mes pasado, en su paso por el reality de Telefé La Voz Argentina, dijo que por primera vez en su vida se había sentido un pop star. “No te has enterado, pero lo eres”, le remató al instante Ricardo Montaner. El detalle es que ya todo el jurado conocía al rosarino. Lali Espósito lo definió como una “diva soñada” y Mau y Ricky lo hicieron brillar en su team.

Fuera de las pantallas, este viernes 30 de septiembre será la oportunidad de reencontrarse con Tefo _como lo llaman sus amigos_ desde las 21 en el Galpón 11 (Estévez Boero 980). “El show de Rosario va a ser increíble, estamos preparando un showsazo. Desde el 2019 que no toco con toda mi banda y estamos preparando algo muy, muy lindo. Presentamos canción nueva, se vienen muchas canciones para el año que viene y vamos a mostrar un poquito de eso también. Hay grandes invitados para ambos shows y estoy preparándolo supercontento. Ya estoy con ganas de que la gente lo vea, lo vamos a pasar re bien”, contó Stefano a La Capital.

Será un fin de semana movido para el cantante, que este domingo estará en Buenos Aires, en La Tangente en Palermo, con más amigos e invitados. “Voy a presentar una nueva canción, de todas las que escribí en la pandemia hasta ahora. Se viene un sonido pop, lindo; con un poco de soul y electrónica. Siempre estoy yendo por ese lado, que de chiquito me llamó mucho la atención. El pop, las baladas, vamos por ese camino que es el que me hace más feliz y lo puedo defender muy bien”, expresó. Muestra de eso es la sesión de baladas acústicas que lanzó en redes durante la pandemia, o su hit electropop “M.D.M.A”.

stefano1.jpg

Respecto de su nuevo paso por el reality, pero en su versión argentina, que concluyó el pasado 12 de septiembre y tuvo a Yhosva como ganador, Stefano dijo que La Voz significó volver a conectar con las ganas de seguir haciendo música. “Cerré un ciclo también, con todo lo que tenía que ver con el programa en sí, ya sea en México o en Argentina. Significó además abrir otro ciclo, del que siento que se viene mucha, mucha música. El programa sirvió como motivación para todo lo que se viene. ¡Y quién te dice que no termine actuando en tele! Estar frente a estas figuras y a ese jurado siempre es algo lindo, se disfruta mucho estar al lado de artistas que ya tienen una trayectoria importante. Te enseñan cosas del camino que son muy válidas a la hora de ejecutar nuestras propias carreras. Como artista nuevo siento que me motiva mucho rodearme con esa gente, ¡es lo más! Me nutre mucho como persona y como artista, está buenísimo”.

Además, Stefano estuvo en “La peña de Morfi” con Jey Mammón, donde cantó y contó con emoción algunas intimidades respecto de descubrir quién realmente es y su sexualidad. Dijo que “los sueños van mutando, sobre todo cuando te vas poniendo grande. Ahora tengo «veintisiempre», vivo con mi novio y mis gatitas, que son mi familia”, afirmó.

Este es un año de grandes cambios para el cantante. “Siento que me tomo las cosas con más calma, tengo mi familia, mis gatitas, mi hogar. Estoy construyendo mi hogar, algo muy lindo que estoy transitando en este presente hermoso que estoy viviendo. Cambiaron tantas cosas que uno empieza a tener otras prioridades, los sueños empiezan a mutar, todo cambia pero de manera positiva. Estoy disfrutando mucho de este presente tan ciclotímico”, aseguró.