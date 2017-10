Stéfano Marocco, el rosarino que cautivó a todos en La Voz de México

Embed



Embed Para mi la vida se trata de crear momentos! Este es uno que me llevo para siempre en lo más profundo de mi corazon❤️ Gracias @laurapausini por tu música y por esta canción que significa tanto para mi también, pero por sobre todo.. por brindarme tu confianza.. te adoro ! • • @lavozmexico #teampausini #laurapausini #lavozmexico Una publicación compartida de Stefano Marocco (@stefanomarocco) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 3:08 PDT

Rosario no solo es una ciudad que cautiva por su cultura, sino que además todo el tiempo sigue dandole talentos al mundo. Es una ciudad que ha exportado numerosos cantantes y artistas no solo a nivel nacional sino también internacional. Muchos son los que han trascendidos las fronteras hace rato. Otros, en cambio, están intentando hacerlo ahora. Como el caso de Stéfano Marocco, un chico de 25 años, que llevó sus sueños a tierras mexicanas. Y con su voz está cautivando a todos en el reality de La Voz de México En su primera gala, que ofició como su presentación en sociedad, Marocco cantó "How am I supposed to live without you" y logró cautivar a los cuatro jurados, entre los cuales están nada menos que Laura Pusini, Maluma, Carlos Vives y Yuri, una popular cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana.En la segunda noche de audiciones del reality, el rosarino sorprendió a todos con su interpretación de "Have you ever seen the rain".Tras escucharlo, fue Maluma el que quiso dar el primer paso y sumarlo a su equipo, sin embargo Laura Pausini ganó la pulseada y se lo quedó.