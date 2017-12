Star Wars vuelve para responder grandes enigmas

Hace dos años, el episodio VII de "Star Wars", "El despertar de la fuerza", arrasó en la taquilla y conquistó a los críticos. La película dirigida por J. J. Abrams ("Star Trek") encandiló a los nostálgicos que vibraron con las películas originales en los años 70 y 80, y atrajo a una nueva generación, los millennials, al enorme universo galáctico creado por George Lucas. Este jueves llegará a los cines de todo el mundo su continuación, "Episodio VIII: los últimos Jedi", y la expectativa, más allá del marketing, es enorme.

Los productores de "Star Wars" vienen jugando al misterio y es poco lo que se sabe a ciencia cierta de "Los últimos Jedi". En principio continúa con la acción narrada en "El despertar de la fuerza". La Resistencia (los buenos, dirigidos por la mítica Leia Organa) lucha contra la Primera Orden (los malos, herederos del tenebroso imperio galáctico). En el primer bando militan la princesa Leia (con Carrie Fisher en su último papel), el piloto Poe Dameron (Oscar Isaac), el desertor Finn (John Boyega), el wookie Chewbacca (Peter Mayhew) y los robots C3-PO, R2D2 y BB-8, entre otros personajes. También cuentan con la ayuda del caballero jedi Luke Skywalker (Mark Hamill) y su presunta aprendiz, la enigmática y poderosa Rey (Daisy Ridley).

Las riendas del lado oscuro las vuelve a llevar el líder supremo Snoke, un personaje que sólo apareció en el "Episodio VII" como un holograma y del que apenas se sabe nada: ¿Tiene alguna relación con el antiguo emperador? ¿Cómo atrajo al lado tenebroso de la fuerza a Kylo Ren (Adam Driver), el hijo de Han Solo y la princesa Leia, nieto de Darth Vader? Desde Disney, además, han jugado con la ambigüedad del personaje que interpreta Adam Driver. ¿Es malvado al cien por cien o aún puede redimirse? ¿Cuál fue su papel en el exilio de Luke Skywalker? ¿Tiene algún tipo de relación con Rey?

Otra cuestión fundamental es saber quién es Rey, la recolectora de chatarra del planeta desértico Jakku que se une a la Resistencia. ¿Quiénes son o fueron sus padres? ¿Por qué la dejaron sola cuando era una niña en un planeta remoto? ¿De dónde vienen sus inmensos poderes?

El encargado de responder estas preguntas, o al menos parte de ellas, es el director y guionista Rian Johnson, el elegido para continuar con la trilogía que inició J.J. Abrams con "El despertar de la fuerza". Johnson —que se hizo conocido por la elogiada película de ciencia ficción "Looper" (2012) y por haber dirigido tres capítulos de "Breaking Bad"— es un fan de la saga de "Star Wars" desde chico. "«Star Wars» era todo para mí. Cuando sos chico sólo llegás a ver las películas una o dos veces, pero jugar con los juguetes de la saga en el patio... eso te hacía fabricar historias en tu cabeza. Era alucinante", dijo en una entrevista con el diario "The New York Times".

Rian Johnson afirmó que su elección como director del esperado "Episodio VIII" lo tomó por sorpresa. "Tuve unos encuentros con Kathy Kennedy (productora de Lucasfilm), pero nunca pensé que me tendrían en cuenta porque pensaba: «Todos los cineastas del mundo deben querer dirigir una película de Star Wars»", recordó entre risas. "Cuando me lo dieron a mí fue como una bomba. Me di cuenta que esas reuniones eran para asignarme el papel de director. Yo estaba como loco, pero también dije: «¿Puedo pensarlo?». Después de «Looper» me habían ofrecido dirigir otras franquicias y yo me había acostumbrado a decir que no", relató. "Yo sabía que esto iba a significar tanto para mí... Y lo peor que me puedo imaginar es tener una mala experiencia haciendo una película de «Star Wars». Los días siguientes no pude dormir. Pensé en hacer una lista con los pros y los contras, pero al final fue una decisión que tomé desde el corazón. No había forma de decir que no", confesó.

En total libertad. Más allá de la enorme estructura comercial del universo de "Star Wars", el director aseguró que trabajó en el guión con total libertad. Nadie le dijo en qué dirección debía ir la trama o cómo debía terminar para seguir con la siguiente película. "Yo me imaginaba que me iba a encontrar con una gran mapa en la pared del estudio donde toda la historia iba a estar delineada. Pero nada que ver", señaló. "Básicamente me dieron el guión de «Episodio VII» y yo revisaba diariamente lo que J.J. (Abrams) estaba haciendo. Igual este es el segundo filme de una trilogía. La primera película trajo a los personajes hasta aquí. Esta segunda película tiene que profundizar y desafiar a estos personajes. Yo quería que esta película fuera una experiencia satisfactoria en sí misma. No quería que terminara con puntos suspensivos y signos de pregunta", señaló.

En ese sentido, hay que reconocer que "El despertar de la fuerza" deja muchas preguntas sin respuesta: ¿Quiénes son los padres de Rey? ¿Por qué huyó Luke Skywalker? ¿Quién es ese misterio villano, el líder supremo Snoke? Johnson prefirió no obtener esa información de J.J. Abrams y jugar con esas preguntas y sus posibles respuestas para lograr el mayor impacto emocional posible sobre estos personajes. Es más, a él le tocó darle a Luke Skywalker las primeras líneas de diálogo de esta trilogía. "Fue lo primero que tuve que resolver. ¿Por qué está Luke en esa isla? Y no tenía ninguna respuesta", admitió. "Pero no se trata de responder lo primero que se te ocurra. Yo crecí teniendo una idea de quién es Luke Skywalker. Eso te guía muy bien. Yo sabía que él no se estaba escondiendo en esa isla, porque él no es un cobarde. El debe estar ahí por alguna razón poderosa en la que cree. Y en esa búsqueda te encontrás con que las opciones son menos de las que pensabas", explicó.

El guionista y director anticipó a cuentagotas que los personajes de Luke y Rey son "el corazón de esta película". "También está el seguimiento de los demás personajes, pero la esencia de la película está en el desarrollo de ellos dos", adelantó. Sobre el también enigmático personaje de Adam Driver, Kylo Ren, el cineasta explicó: "Rey y Kylo son casi dos mitades de nuestro protagonista. Kylo no es nuestro Darth Vader. En la trilogía original, Vader es el padre: es el personaje al cual temer y del cual esperar la aprobación. Kylo representa la ira y la rebelión, el deseo a veces saludable, y a veces no, de separarse de los padres. El es mi clase de villano, entre comillas, favorito, porque vos podés ver genuinamente cuál es su debilidad", apuntó.

El trabajo de Johnson para "Star Wars" no se agotará en "Los últimos Jedi". Según anunció Lucasfilm, el director estará detrás de una nueva trilogía de la saga, que no estará protagonizada por la familia Skywalker. Por ahora poco se sabe sobre la trama y la fecha de estreno de esos tres filmes, que sólo podrían estrenarse luego de 2020, tras el cierre del "Episodio IX". Hay "Star Wars" para rato.

Benicio del Toro: hacker misterioso

Uno de los grandes misterios de "Star Wars: los últimos Jedi" es DJ, el personaje que interpreta Benicio del Toro. Según trascendió, el actor que se hizo famoso en "Traffic" y "Los sospechosos de siempre" será uno de los turbios habitantes de Canto Bright, la ciudad casino que aparecerá por primera vez en "Los últimos Jedi". DJ es conocido en toda la galaxia como un hábil mercenario experto en descifrar códigos gracias a sus habilidades de hackeo. Lo que no está claro es si tiene trato con la Primera Orden para ayudar a la Alianza, o si trabaja como agente de campo para el villano Snoke. "El es muy astuto y sólo se mueve por dinero. No lucha por ningún bando. Tiene sus propias opiniones", reveló el actor John Boyega (Finn) en una entrevista. En los últimos meses el personaje de Del Toro generó todo tipo de especulaciones: ¿Estamos ante el padre perdido de Rey? ¿O DJ simplemente es otro cínico resentido con buen corazón dentro de la galaxia creada por George Lucas? ¿Será un nuevo Han Solo, o quizás un simple pasajero? Tal vez esos enigmas se resuelvan el jueves.