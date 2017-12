"Star Wars", al infinito y más allá

El universo de "Star Wars" parece no tener techo. Y las multitudes le siguen dando la bendición. La nueva película de la saga, "Episodio VIII: los últimos Jedi", recaudó 450,8 millones de dólares en su estreno mundial. Sólo en EEUU, la película dirigida por Rian Johnson sumó 220 millones, el segundo mayor estreno de la historia, sólo superado por el "El despertar de la fuerza", la película que en 2015 dio inicio a una nueva trilogía de la popular saga espacial. Se trata de un negocio sin precedentes para Disney, que en 2012 compró Lucasfilm, la mítica productora que fundó George Lucas, el creador de "Star Wars" en los años 70. Por eso, con este triunfo en la taquilla y también en las críticas (el combo soñado), el imperio Disney ya preparó un cronograma intenso para aprovechar la guerra de las galaxias hasta el infinito.

Se prevé que Disney seguirá sacando una película del universo galáctico por año, con la estrategia de mezclar episodios independientes como "Rogue One" con un filme de la saga madre. Sin embargo, una vez terminada la actual trilogía (que cierra en 2019 con "Episodio IX"), se abren varias incógnitas: ¿Seguirá respondiendo el público masivo? ¿Se podrá replicar el éxito en televisión? ¿Qué otros personajes merecen más protagonismo? Por ahora, ya hay algunos datos concretos con respecto a las películas que se vienen.

La leyenda de Han Solo. El 25 de mayo del año próximo se estrenará "Solo: una historia de Star Wars", el filme que cuenta los orígenes de Han Solo, el mítico personaje que hizo célebre Harrison Ford en los años 70. El actor de 28 años Alden Ehrenreich, que debutó en 2009 en la película de Francis Ford Coppola "Tetro", cargará sobre sus hombros la responsabilidad de interpretar a este personaje clave de la saga. Durante su preproducción, la película no estuvo exenta de contratiempos. En un principio los directores iban a ser Phil Lord y Christopher Miller, realizadores de comedias exitosas como "Lluvia de hamburguesas" y "La gran aventura Lego", pero después fueron reemplazados por el veterano Ron Howard ("Apollo 13", "Una mente maravillosa"), para que hiciera un trabajo rápido y más fiel a lo que quería la productora de Lucasfilm Kathleen Kennedy.

"Solo: una historia de Star Wars" iba a ser una de las películas más divertidas de la nueva camada, y por eso habían elegido a directores de comedia, pero a Kathleen Kennedy y al guionista Lawrence Kasdan ("El imperio contraataca", "El regreso del Jedi") no les gustó demasiado su plan de rodaje improvisado y con diálogos divertidos. No querían salirse tanto de lo establecido. Ahora, con la sustitución de los realizadores a sólo un año del estreno, da un poco de miedo que pueda haber quedado un engendro sin demasiada personalidad y un tanto bipolar, con un Ehrenreich perdido sobre qué visión de Solo dar en esta película, que se sitúa una década antes de la primera aparición de Harrison Ford y Chewbacca. Además, Ron Howard puede ser de lo mejor ("Rush") o lo peor ("El código Da Vinci"), y esto también despierta dudas.

En el elenco figuran nombres conocidos como Woody Harrelson ("Asesinos por naturaleza"), Thandie Newton ("Misión imposible 2"), Paul Bettany ("Los Vengadores") y Emilia Clarke ("Juego de tronos"). Y también está Chewbacca, por supuesto.

El plato fuerte, el "Episodio IX", sucesor de "Los últimos Jedi", llegará a los cines el 20 de diciembre de 2019. La película (aún sin título) también tuvo problemas detrás de cámara. Colin Trevorrow (el director de la exitosa "Jurassic World") finalmente fue reemplazado por J. J. Abrams, director de "El despertar de la fuerza". Los productores, cautos, apostaron por lo conocido. El elenco no está confirmado, pero se da por hecho que allí estarán al menos Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver y compañía, para dar su última batalla. Eso sí, ya se adelantó que no aparecerá Carrie Fisher, ni en forma digital ni grabada. La actriz, que falleció en diciembre de 2016, alcanzó a grabar sus escenas para "Los últimos Jedi", pero su continuidad en la saga quedó trunca.

En "Episodio IX" se espera que se le dé un gran cierre al mítico personaje de Fisher, la princesa Leia, y que su muerte, así como el cambio de director, no trastoque demasiado la obra final. El guionista Chris Terrio, responsable de "Argo" y "Liga de la Justicia", está escribiendo la historia junto a Abrams.

¿Vuelve Obi-Wan? En agosto pasado Disney confirmó que estrenará en 2020 una película centrada en el maestro jedi Obi-Wan Kenobi. Será un nuevo spin-off dentro del universo "Star Wars", al igual que "Rogue One" o el largometraje centrado en los orígenes de Han Solo. En principio se anunció que los productores estaban en negociaciones con Stephen Daldry (director de "Billy Elliot", "Las horas" y la serie "The Crown"), para ponerse detrás de cámara en este proyecto, pero después no se ha vuelto a saber más. Tampoco está claro si Ewan McGregor (que fue Obi-Wan en los Episodios I, II y III) volverá a ponerse en la piel del personaje.

Según trascendió, la película explicará qué fue del famoso maestro jedi, y le dará al personaje finalmente la chance de medirse como protagonista. A través de sus ojos se podrán conocer más detalles sobre los jedi y sus últimos días de gloria, con Obi-Wan como único protector de su leyenda. Otro de los spin-off rumoreados era el de Boba Fett, pero tras la despedida de Josh Trank (director de "Chronicle" y de "Los 4 Fantásticos"), los planes parecen lejanos. La revista "Comic Book Movie" publicó hace unos días, sin embargo, que este proyecto podría ser reflotado por el realizador Simon Kinberg, director de "X-Men: Dark Phoenix", que se estrenará a fines de 2018.

Mientras tanto, Rian Johnson, el director de "Los últimos Jedi", fue elegido por Lucasfilm para pergeñar y dirigir una nueva trilogía de "Star Wars", que se desarrollará de 2020 en adelante. A la productora Kathleen Kennedy le gustó tanto el último episodio de la saga que señaló a Johnson como el hombre que tendrá en sus manos el futuro de la franquicia. En una entrevista con la revista "Wired", Johnson adelantó que su idea es que no aparezcan caras o lugares conocidos en esta nueva trilogía, que de esta forma ampliaría el universo de la saga galáctica. Esta oportunidad prácticamente le otorga un lienzo en blanco sobre el que explorar, aunque el cineasta todavía no tiene claro lo que quiere hacer. "Sinceramente, he estado muy ocupado con el lanzamiento del «Episodio VIII», así que estoy empezando a pensar ideas para la trilogía ahora, aunque lo más emocionante es el potencial que tiene", afirmó.

También en la pantalla chica

Disney también está preparando el desembarco de "Star Wars" en la pantalla chica. El gigante del entretenimiento planea producir una serie sobre la saga, que se distribuirá a través de su futuro servicio de streaming en 2019. La estrategia de Disney es competir con plataformas como Netflix y Amazon. "Star Wars" tuvo varias series de TV animadas, como "Star Wars: The Clone Wars" o "Star Wars Rebels", pero la novedad de este lanzamiento es que contaría con actores de carne y hueso. Todavía no hay información sobre la trama o los protagonistas, aunque todo apunta a que no estarán presentes los personajes principales de la saga.