St. Vincent, una estrella diferente con estilo propio

Una semana atrás, cuando se conoció la lista de artistas para el Lollapalooza Argentina 2019, muchos celebraron que el nombre de St. Vincent figurara en el line-up del famoso festival. Otros, mientras tanto, se preguntaban quién será esta chica. St. Vincent es el nombre artístico de Annie Clark, una cantante, compositora y multiinstrumentista norteamericana que desde hace un puñado de años es la gran mimada de los críticos de rock. Y con razón. La voz de Annie fue comparada con la de Kate Bush y está considerada una de las guitarristas más innovadoras y originales del momento. Sus canciones van desde el electrorock hasta el pop barroco, aunque es difícil encasillarlas. Y sus letras están escritas desde una mirada irónica que por momentos también puede volverse sensible y frágil. Como no es una fotocopiadora, St. Vincent no oculta sus influencias, todo lo contrario, las celebra. Habla de David Bowie, de Patti Smith, de Robert Fripp y de Adrian Belew. Y con David Byrne hasta grabó un disco ("Love This Giant", de 2012). Su discografía incluye seis CDs: empezó en 2007 con "Marry Me" y llegó hasta el brillante "Masseduction" (2017), su primer disco en alcanzar el Top Ten de la revista Billboard. En su intensa y original combinación de rock, electrónica, pop, glam, industrial y ambient, "Masseduction" es una montaña rusa de sonidos y emociones a la que vale la pena subirse. En un recorrido por YouTube, también se puede disfrutar de Annie Clark haciendo singulares versiones de "Perfect Day" (Lou Reed), "Dig A Pony" (Beatles), "Lithium" (Nirvana), "These Days" (Nico) o "Big Black Mariah" (Tom Waits).