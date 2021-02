Sra Bimbo regresa a Rosario con su nuevo show de stand up

Desde las redes sociales, la radio, sus shows de stand up o su militancia feminista, Sra Bimbo ha construido una personalidad muy reconocible. También es cierto que viene de una familia de artistas: es hija de la recordada actriz y cantante de tangos Virginia Luque y del locutor radial Lionel Godoy. Ella, sin embargo, dice: “La mayoría de la gente que me sigue no sabe quiénes eran mis padres, son de otra generación. Creo que la mayoría me conoce por redes cuando usaba algunas otras, ahora sólo uso Instagram, por la radio y porque vengo haciendo cosas desde hace muchos años. No conviven tantos lugares en mí. En realidad actúo y desde la actuación puedo hacer muchas cosas: hago comedia y hago radio, que no son cosas tan diferentes, y todas tienen que ver con la expresión. Voy oscilando. Hay cosas que necesito hacer siempre como la radio y el teatro, pero de otras me voy aburriendo y voy buscando nuevas experiencias”, relató.

El efecto pandemia

El 2020 fue un año especialmente difícil, y la comediante reconoció que la aparición del coranavirus alteró el contenido de sus shows de stand up. “La cuarentena y la pandemia nos afectó a todos por todo, y eso hizo que el material que tenía antes no me divirtiera más, o ya no me parecieron importantes algunas cosas de las que antes hablaba. La pandemia no es algo que pasó, sino que toda la realidad está llena de esto. Es algo que aparece en mi material nuevo porque develó muchas cosas mías y del mundo. Pero ojo, no es que estar de buen humor o tener mal humor cambien tu material. De hecho hay montones de emociones que uno transforma en humor. Mientras más tragedias sucedan en la vida personal de una, más cosas graciosas hay para encontrarle”, aseguró.

vanesa.jpg La actriz y comediante Vanesa Strauch.

Tanto Bimbo como Vanesa Strauch se habían presentado en Rosario con sus respectivos espectáculos de stand up, pero esta es la primera vez que actúan juntas en la ciudad. “Este proyecto surge porque las dos trabajamos en el programa «Furia Bebé», y porque estábamos pensando cómo volver a los escenarios a hacer lo que nos gusta”, contó. “Vanesa me invitó a una fecha y empezamos a hacerla juntas, porque la pasamos muy bien, nos conocemos hace muchísimos años y nos queremos mucho. Decidimos hacer funciones sólo en lugares abiertos porque así nos sentimos mas cómodas y menos paranoicas con respecto al Covid, y sentimos también que la gente está más segura. En estos días hay que tomar un montón de decisiones nuevas de golpe, y está bueno poder hacerlo con una amiga”, puntualizó.

Precios populares

En ese sentido, la actriz dijo que decidieron “mantener la entrada a un precio popular, como si fuera la de dos años atrás”. “La idea es divertirnos, es nuestro trabajo, no nos hacemos millonarias. Es la manera que conocemos para ganar nuestro dinero, pero queremos hacerlo en lugares donde estemos cómodas, de la manera en que nos gusta, moviéndolo entre nosotras y con gente amiga”, explicó.

Según Bimbo, este show con Strauch surge “de la necesidad de sobrevivir a todo nivel, económicamente y emocionalmente, y de pasar estos momentos tan raros y seguir haciendo lo que nos gusta, porque es lo que nos da vida. Estamos con muchas ganas de volver a Rosario, donde el público es espectacular, y por eso yo iba allá unas tres veces al año. Estamos muy entusiasmadas. Es un lugar abierto y el público va a estar seguro y cómodo, y sobre todo se van a reír. Ya tenemos otros espacios para bajar línea, acá queremos que se rían”, concluyó.