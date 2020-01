Spike Lee será el presidente del jurado de Cannes

El cineasta estadounidense Spike Lee estará al frente del jurado en la próxima edición del tradicional Festival de Cannes, que se realizará a partir del 12 de mayo. Así lo confirmó oficialmente la organización a través de un comunicado en el que destaca la labor de Lee como director de películas "de culto".

"Ha aportado al cine contemporáneo los interrogantes y las revueltas de la época sin olvidar nunca de dirigirse al público al que, película tras película, ha sensibilizado con sus causas", añade el texto.

El director de clásicos como "Haz lo correcto" reemplazará al mexicano Alejandro González Iñárritu y tendrá a su cargo la entrega de la Palma de Oro elegida por un jurado cuya composición restante se dará a conocer a mediados de abril.

"A lo largo de toda mi vida, las cosas felices me han llegado de forma inesperada. Cuando me llamaron para presidir el jurado de Cannes en 2020 no podía creerlo, estaba al tiempo feliz, sorprendido y orgulloso", manifestó Lee en declaraciones dadas a conocer en el mismo comunicado replicado por la agencia de noticias Efe.

En tal sentido, definió a este encuentro como "el mayor festival del mundo" y celebró ser "la primera persona de la diáspora africana que presidirá el jurado de un gran festival".

La última participación de este realizador en Cannes se produjo en 2018 con la película "Infiltrado del KKKlan", filme que le valió su primer Oscar al mejor guión. Se trató de un regreso tras 22 años de ausencia en este encuentro, luego de haber estado presente con cintas clásicas o de culto como "Haz lo correcto", "Chica 6", "She's gotta have it", que le valió un premio joven de la sección Quincena de Realizadores de Cannes; y "S.O.S. verano infernal".