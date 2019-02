Spielberg quiere cine y no streaming

Spielberg. No se calla nada.

Steven Spielberg defendió de forma contundente la exhibición de películas en salas de cine frente a los servicios de streaming. El realizador declaró que "la mayor contribución" que pueden hacer los directores al público es ofrecer "la experiencias de ver" un largometraje "en la pantalla grande".

Fue durante el discurso que el director dio mientras recibió el Filmmaker Award de los premios de la Sociedad Cinematográfica de Sonido de Estados Unidos, cuando Spielberg salió en defensa de las salas de cine. "Espero que todos sigamos creyendo en que el mejor regalo que podemos dar, como realizadores, es ofrecer al público la experiencia de ver una película en la gran pantalla", declaró.

"Creo firmemente que los cines deben permanecer para siempre", comentó Spielberg, mostrando su férreo apoyo a la distribución de películas para la pantalla grande frente al lanzamiento de títulos para plataformas en streaming como Netflix, Amazon o Hulu. "No nay nada comparable con estar en una gran sala a oscuras al lado de gente con la que no has coincidido en tu vida", aseguró.

Los comentarios de Spielberg llegan justo en un momento en que figuras de renombre como Martin Scorsese, Paul Greengrass, Alfonso Cuarón o los hermanos Coen han empezado a trabajar con Netflix. Títulos como "La balada de Buster Scruggs" o "Roma", ambos nominados a los Oscar, llegaron de forma prácticamente simultánea a salas de cine y a la plataforma en streaming.

No es la primera vez que el director de "La lista de Schindler" y "E.T. El extraterrestre" se manifiesta en contra de las políticas impulsadas por plataformas en streaming.