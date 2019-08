Spider-Man se queda afuera de las películas de Marvel

Los estudios Marvel y Sony Pictures no han llegado a un acuerdo para renovar la alianza que permitía que Spider-Man, personaje de Marvel pero cuyos derechos cinematográficos están en posesión de Sony, apareciera junto a Iron Man, Hulk, Thor y compañía en las películas de Avengers y el resto del Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Así lo informó la revista Deadline, que adelantó que Kevin Feige, el poderoso CEO de Marvel, no produciría ningún proyecto futuro del trepamuros después de que los estudios no llegaran a un acuerdo respecto al futuro del personaje. Durante los últimos meses, Disney, la matriz de los estudios Marvel, ha reclamado un aumento de los ingresos que percibe por las películas en solitario de Spider-Man, algo a lo que Sony se ha negado.

Tras el éxito de "Spider-Man: Lejos de casa", que superó los 1.000 millones de dólares en la taquilla, la Casa del Ratón reclama un reparto equitativo de los beneficios por el personaje, con una cofinanciación 50/50. Pero Sony se ha negado, ofreciendo otras divisiones que no han conformado a Disney.

Hasta la fecha, Marvel percibía sólo un 5 por ciento de la taquilla de las películas de Spider-Man, y de ahí el comienzo de las negociaciones. Además, Disney pretendía ampliar el acuerdo a todas las películas del "Universo Spider-Man" que Sony tiene en marcha, incluyendo spin-offs como Morbius o Kraven, así como la secuela de Venom.

Sony lamentó no haber llegado a un acuerdo para que Feige siga al frente de las películas del héroe arácnido: "Estamos decepcionados, pero respetamos la decisi ón de Disney de que Feige no continúe como productor de nuestra próxima película de Spider-Man", explicó el estudio en un comunicado. "Esperamos que esto pueda cambiar en el futuro, pero entendemos que las nuevas y numerosas responsabilidades que Disney le ha dado (a Feige) —incluyendo las nuevas propiedades de Marvel— no le permiten tener tiempo para propiedades intelectuales que no poseen", agregó.

Que Sony exprese públicamente su deseo de que, incluso tras este desacuerdo, Kevin Feige pueda volver a involucrarse en la franquicia, indicaría que las negociaciones no están cerradas. Quizá Spider-Man aún pueda continuar siendo parte del UCM, pero todo dependerá de las cesiones de ambos estudios en este pulso de poder.

¿Qué pasa con Tom Holland?

Desde que Spider-Man hizo su primera aparición en el UCM en "Capitán América: Civil War", Tom Holland lo encarnó en hasta cinco ocasiones. Sus dos entregas en solitario, "Homecoming" y "Lejos de casa" —la película del trepamuros más taquillera de la historia—, tuvieron un recibimiento positivo entre la crítica y el público.

Además, el héroe arácnido ha aparecido en las dos últimas entregas de Avengers: "Infinity War" y "Endgame". De hecho, el personaje parecía clave en el futuro del Universo Marvel como aparente sustituto de Iron Man, más aún después de las tremendas revelaciones finales de "Lejos de casa". Algo que no se materializaría en el UCM si, finalmente, la ruptura de estas negociaciones fuera definitiva.

Por el momento, Sony tiene la intención de seguir adelante con su franquicia más exitosa, sea con o sin Kevin Feige y el apoyo de Marvel. En principio, John Watts seguiría en la dirección de los próximos proyectos, y Tom Holland continuaría dando vida a su carismático Peter Parker, según los planes del estudio. No obstante, esto tampoco queda claro, dada la predisposición de Holland a formar parte del UCM.

Tortul recrea clásicos

de la música argentina

El pianista Joel Tortul se presentará hoy, a las 19.30, en el Auditorio de la Cámara Argentina de la Construcción (Córdoba 1951), como parte del ciclo de música 2019 de esa entidad. Las entradas son gratuitas y se deben retirar en la Cámara de 8.30 a 16. Los cupos son limitados. Tortul y su banda presentarán un repertorio de música popular argentina en versiones instrumentales y cantadas, con una nueva estética influenciada por el jazz y la música latinoamericana. Tocarán temas propios y clásicos de Salgan, Troilo y Piazzolla, entre otros.