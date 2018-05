"Soy un fanático de la mujer y de toda la magia que irradia"

"El amor somos nosotros", asegura Emmanuel Horvilleur en su último single, Seductor y romántico. Rockstar y poeta. Aunque admite en su primer lanzamiento solista que "nunca persiguió el hit", Horvilleur tiene un tsunami de canciones efervescentes como "Radios", "Soy tu nena", "Amor loco" y la balada "19", que cantó a dúo con Gustavo Cerati.

El cantante, compositor y músico, también líder de Illya Kuryaki and the Valderramas (IKV) junto a Dante Spinetta, vuelve a Rosario con su faceta solista para presentar los hits de todas sus épocas, y sus nuevas canciones, comandadas por su últimos cortes de difusión "El hit" y "Somos nosotros". La cita es hoy, a las 21, en La Sala de las Artes (Suipacha 98 bis).

Su primer disco marcó una época: en 2003 lanzó "Música y delirio", con 15 temas de rock y funk y "Soy tu nena" como el hit principal. Así, siguió entre baladas rockeras y fiebre bailable con "Rocanrolero", "Mordisco" y su último disco "Amor en polvo", en 2011, antes del regreso con IKV.

En una entrevista íntima con La Capital, Horvilleur confesó que es "romántico y un fanático de la mujer y de todo lo que despierta, de la magia que irradia". El cantante contó los detalles de su nueva producción que saldrá a final del 2018 y del break que se tomaron con Dante de IKV: "Kuryaki es la nave madre, es una de las bandas más grandes de Latinoamérica porque cuando nos subimos en un escenario tenemos un show terrible".

—Hace siete años que no sacás un disco, el último fue "Amor en polvo" en 2011. Acabas de lanzar "El Hit" y "Somos Nosotros". ¿Son un adelanto de lo que vendrá?

—Cuando dejamos de tocar con Dante, él ya tenía un disco preparado. Y yo no tenía la intención de meterme en un estudio tres meses. Venía cansado y tenía ganas de disfrutar más el proceso de hacer un disco. Así que se dio con Rafa (Arcaute) de ir buscando canción a canción e ir mezclándonos con otros músicos y así surgió "El hit", que es una participación con Rafa y Didi Gutman, de Brazilian Girls. O "Somos nosotros", que es parte del trio compositivo y de producción. Ahora estamos trabajando en otra canción con los integrantes de Usted Señalamelo, y estuve escribiendo una letra con Sin Bandera. Me encanta el tema Desde la raíz, que hicieron con Natalia Lafourcade. La idea es esta, de ir canción a canción. Y hacer una especie de disco de duetos. Obviamente que el destino final de todas estas canciones será un disco que saldrá a fin de año.

—Joe Fernández que es el gurú de la astrología moderna y capricorniano dice que es el signo más complicado para enamorarse... Hace poco dijiste en una nota que sos muy duro para enamorarte. ¿Cómo sos en el amor?

—Me cuesta tirarme a la pileta, pero muchas veces termino cayendo. Si es algo mental, es raro. Muchas veces, uno se ve inmerso en esa sensación que te produce el amor, pero no es lo mismo enamorarse sostenido en el tiempo que el encantamiento que te produce conocer a alguien y flecharte.

—¿Qué te enamora de una mujer?

—De una mujer me enamora la personalidad. La personalidad fuerte es lo que más me atrae. Y es lo que, justamente, se complica. No soy la persona más típica para hablar de estos temas... Soy romántico. A la vez, soy un fanático de la mujer y de todo lo que despierta, de toda la magia que irradia. Me gusta el despertar consciente que está pasando, que algunos llaman feminismo.

—Hace pocos días se te vio en un video junto a otros famosos a favor de la legalización del aborto. ¿Cómo es tu postura frente al tema?

—Creo que es un tema a debatir, no son de una sola forma, no hay que estar parado de un lugar o del otro. Sería una cagada que este sea un tema más que separe a la gente. El aborto no es grato de ninguna manera, ni legal ni ilegal, pero para una mujer de condiciones precarias, va a ser mucho mejor que sea de una manera segura y gratuita. Creo que el lema "educación para decidir" es clave, y bueno, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir.

—¿Fuiste a ver a Charly al Gran Rex? ¿Tenés relación con él?

—No, porque estaba volviendo de Córdoba. Creo que Charly hizo de los mejores discos del rock nacional, así como también lo hizo Spinetta, Cerati, Fito, Virus, Los Abuelos. Cada uno aportó desde su mundo para que este país tenga un cancionero muy rico. Siento que Charly tiene soldados en su público, gente que abraza su causa y le perdona cualquier cosa. Yo no soy un tipo que le da 100 por ciento de inmunidad a Charly. Lo cual no quita que me alegre que esté tocando y que esté bien. Pero no le he perdonado todo.

—¿Cómo sigue todo con IKV?

—En estos últimos siete años, hicimos dos discos, más uno en vivo, giras por todo Latinoamérica, más premios Grammy, han sido increíbles. Y el hecho de dsarmar esa situación y volver al mundo solista implica otro trabajo. Para mí Kuryaki es la nave madre, es una de las bandas más grandes de Latinoamérica porque cuando nos subimos en un escenario tenemos un show terrible. Por ahora, cada uno está en su historia. Cuando sea el momento, volveremos.