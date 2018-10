Vanguardista y sexy. Dante Spinetta irrumpe en el universo musical con una impronta definida y al mismo tiempo, siempre renovada. Desde su banda, Illya Kuriaky & the Valderramas (IKV), tanto como en su faceta solista, el hijo de Luis Alberto Spinetta sacude a las masas con su ritmos certeros y sus letras poéticas. "Soy un artista mestizo, quiero flashearla y que la gente que me sigue flashee conmigo. no quiero quedarme encerrado en un género", destacó en una entrevista exclusiva con Escenario antes del show que dará hoy en Rosario. En esta oportunidad, el artista brindará un concierto en el marco del Scala Fest, un torneo de bike y skate con shows en vivo y food tracks, con entrada libre y gratuita, que se realizará a partir de las 10 en el Skate Park del Parque Scalabrini Ortiz.

Dante continúa presentando su reciente material "Puñal", el primer disco solista en siete años, tras su parate con IKV. Fue grabado en el estudio La Diosa Salvaje y contó con las colaboraciones de Mariano Domínguez, Pablo González y Rafa Arcaute. El álbum está compuesto y producido por Dante Spinetta. "El disco es intenso porque yo soy intenso y me pude amigar con eso. Me amigué con la oscuridad y comprendí también por qué me llamo Dante: hay algo infernal adentro mío y eso está muy presente en este disco" dijo el músico sobre su trabajo que acaba de recibir dos nominaciones a los Grammy en las categorías mejor álbum de música alternativa junto a Aterciopelados, Zoé, Vetusta Morla y Telmary y mejor canción alternativa por "Mi vida", junto a Rosalía, Aterciopelados, Vetusta Morla y Zoé.

—¿Cómo va a ser tu show en Rosario?

—La idea es agitar. Me encanta que sea un show de día. Cuando era chico, andaba bastante en skate, así que me copa mucho la actividad. Rosario es un lugar donde la paso muy bien cada vez que voy, tengo muchos amigos. Así que voy con muchas ganas de pasarla bien. Soy muy amigo de Pabliko de Purple House, y conozco varias bandas de música urbana. Es una locura que estando tan cerca no vaya ta seguido. Rosario está tan bueno y esta tan cerca. La banda está sonando muy bien, estoy en un buen momento musical.

—¿Cómo recibiste la nominación a los Grammy en las categorías mejor álbum de música alternativa y mejor canción alternativa por "Mi vida"?

—Son los premios más importantes de la música. Es mortal. Tienen una gran repercusión en la industria. Tener dos nominaciones con este álbum es súper importante, es un punto bisagra en mi carrera. Ya estar nominado me pone feliz. Obviamente voy a estar en Las Vegas el 15 de noviembre.

—¿Qué proyectos tens para el año que viene?

—Vamos a seguir presentándonos por Chile y Perú. Y además hice la banda de sonido de la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat, que se llama "4x4". La película está basada en "Puñal". Fue muy loco cómo se dio todo. Nos encontramos en México y me propusieron hacer un track para la película. Les dije que escuchen mi álbum para que vean la onda que estaba haciendo. Y Mariano escuchó todo el disco en el avión de regreso. Cuando aterrizó me llamó para decirme que quería hacer todo el soundtrack de la película con "Puñal", que encajaba perfectamente con la película. Se estrena el año que viene.

—Después de tantos años trabajando en equipo con Emmanuel Horvilleur en IKV, ¿cómo te sentís tocando solo?

—Hace un año más o menos hicimos un parate. IKV es una banda con otra infraestructura, hacemos shows más grandes, es muy diferente para mí este momento, es súper especial porque tengo el 100 por ciento del poder creativo solo, no tenes nada que consensuar. Obviamente que extraño tocar con Ema y con toda la banda, pero estoy súper feliz con esta realidad musical.

—¿Estás armando un nuevo álbum?

—Sí, estoy sacando singles más urbanos. "Puñal" es el disco más deforme que hice. Ahora estoy volviendo más a lo urbano, más bailable, tocar en vivo te pone en otra perspectiva. Necesitás romper todo arriba del escenario. Todo el tiempo estoy componiendo. Hice trap en "Gisela", por ejemplo, podría hacer reggaetón, por qué no. Hay reggaetones que me gustan y el trap, obviamente, incluso en "Puñal"; "Mi vida" o "Pesadilla". Soy un artista mestizo, quiero flashearla y que la gente que me sigue flashee conmigo, no quiero quedarme encerrado en un género.

—¿Qué opinás del regreso de Charly a los escenarios?

— Charly tiene que seguir tocando siempre que él quiera. Si él lo quiere hacer, ¿qué le vamos a objetar? Es uno de los más grandes del rock nacional. Aún no lo fui a ver, pero tengo ganas de ir.

—¿Cuándo vuelve IKV?

—De IKV aún no hay regreso. Si pasa, será de una manera natural, pero por ahora no va a pasar.