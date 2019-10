"Sos una cínica", le dijo Cinthia Fernández a Luciana Salazar

Cinthia Fernández continuó alimentando ayer su enfrentamiento con Luciana Salazar. Fue tras la su presentación en la pista de ShowMatch, donde el azar quiso que se enfrentaran en el "súper duelo" para determinar las 15 parejas finalistas del Bailando.

Es que más allá del intento de Flavio Mendoza de reconciliarlas, la pareja de Martín Baclini volvió a disparar contra la ex vedette a través de "Hay que ver", el ciclo que conducen José María Listorti y Denise Dumas por la pantalla de El Nueve.

"El lunes (en el programa de Marcelo Tinelli) terminamos de hablar y decir nuestro descargo como pareja y Luciana decía 'estoy emocionada (hace gesto como imitándola a punto de llorar)'. ¡Sos una cínica! Yo no me creo el 'estoy sensibilizada' como dijo ayer. Es una cínica.Te juro por Dios que no me la vi venir con lo del beso", sentenció.

Embed

"Martín no quiere quedar mal con nadie pero no lo hace de mal tipo o por querer quedar bien con todos, es que él nunca confrontó. Yo lo entiendo, pero ya me hinché… todo tiene un límite. Tampoco quiero quedar como una boluda y que me empiecen a juzgar de uh, ésta le banca todo porque quiere estar con el tipo porque la mantiene, y a mí no me mantiene nadie", afirmó al ser consultada sobre la posición de su novio en medio del conflicto entre ambas.

"Yo entiendo que él no le tocaría nunca un pelo (a Salazar), ella lo hizo muchas veces quedar muy mal. Entonces, qué clase de amiga es, yo se lo dije. Esa amiga que dice que él le habla de igual manera cuando yo sé el respeto que tiene Martín. Entonces por qué tirás ese comentario venenoso, haciendolo quedar mal a él, haciéndome quedar a mí como una boluda", agregó.

"Yo sé que no hay mala intención de él, de ella sí. A ella le sirve, le garpa, le encanta, lo disfruta. Mi límite es sentirme mal, yo tengo claro el límite, pero hay cosas que quedan entre cuatro paredes. Lo único que resumo es que estamos pasando un momento muy especial", subrayó.