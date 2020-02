Sorpresas te da la vida (y el cine)

Pocas veces la he pasado realmente mal en el cine. Una de ellas fue en el 98, cuando fui a ver “La mejor de mis bodas”, con Adam Sandler y Drew Barrymore. La gente en la sala sonreía tímidamente, mientras yo bostezaba y al final me sentía entre agotada e irritada. Adam Sandler nunca me hizo reír. Y siempre he sido parte del bando (numeroso) de sus detractores. Su limitado humor físico y simplón, carente de toda sutileza, sumado a su cara de perpetua inmadurez, sólo encajaba en esas comedias insípidas y demasiado ATP que deberían haber ido a parar directamente a las matinés de los canales de aire. Nada me hizo cambiar de opinión, ni siquiera que un director como Paul Thomas Anderson lo rescatara para “Embriagado de amor”. Y cuando Noah Baumbach (“Historia de un matrimonio”) le dio un protagónico en “The Meyerowitz Stories”, pensé escépticamente: “Sandler está bien en el papel, pero seguro es un hecho aislado”. Sin embargo llegamos a 2019 y podemos decir que Adam Sandler al fin logró saltar la valla. Y en ese salto le debe mucho a los hermanos Safdie. “Diamantes en bruto” es un descubrimiento por partida doble. Por un lado descubrimos a un Sandler casi “secuestrado” por su personaje: desbordado, maniático, confundido y al segundo completamente seguro de sí mismo. Me hizo reír (de los nervios), suspirar (de alivio) y rogar para que no le pasara nada (más allá de que su personaje es insoportable). Por otro lado descubrimos el cine vital y arriesgado de Josh y Benny Safdie. Su anterior película, “Good Time”, se estrenó en Argentina en 2017. Pero ahora pueden llegar a un público masivo a través de Netflix. “Diamantes en bruto” sigue la línea estilística y narrativa que sorprendió en “Good Time”: con planos cerrados y una cámara en constante movimiento, los directores consiguen transmitir sin concesiones ese estado de euforia, pánico, y vértigo que atraviesa al protagonista. El estilo de los Safdie tiene ecos lejanos del Scorsese de “Después de hora” o algo de la urgencia de las películas de John Cassavetes. Pero acá no hay rastros de homenaje o nostalgia. Su cine es bien presente y vibrante.