Sorpresa en "Gran Hermano": ¿A quién salvaron Alexis y Nacho?

Los ganadores de la prueba fueron Nacho y Alexis "Conejo", y la decisión no fue fácil, requirió de mucho debate y de mucha astucia por parte no sólo de los líderes sino también de otros jugadores. Coti fue una de las que mayor influencia tuvo en la jugada. En pareja con Alexis "Conejo", y muy cercana a Nacho, logró convencerlos de no salvar a la Tora, su mayor rival esta semana. Según los líderes, Lucila es de las más fuertes y por ello la salvaría el público.

Nacho y Alexis tienen una salvación muy difícil por delante - Gran Hermano 2022

En cambio, decidieron darle su beneficio a María Laura, a quien consideraron que necesitaba de la ayuda. "Buscamos generar el mejor escenario posible, y hemos decidido salvar a Cata", anunciaron Nacho y Conejo. La placa quedó finalmente definida entre la Tora, Alfa y Juliana, y uno de ellos deberá abandonar la casa el domingo.