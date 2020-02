Sophia Loren festeja sus 85 años con un nuevo filme

diva. “Vivir una guerra de niña no fue agradable”, recordó Sophia Loren.

Sophia Loren, la gran diva del cine italiano, estrenará durante marzo próximo una película después de diez años. Loren protagoniza “La vita davanti a sé” (La vida por delante) que será distribuida internacionalmente a través de la plataforma de Netflix que adquirió los derechos del drama italiano.

Dirigido por Edoardo Ponti, hijo de la actriz, el filme está basado en la novela “La vida por delante”, escrita por Romain Gary en 1975 y por la que ganó el premio Goncourt.

La ganadora del Oscar a la mejor actriz por “Dos mujeres” (1961) interpreta a sus 85 años a una anciana superviviente del Holocausto que establece un fuerte vínculo con un preadolescente de 12 años, inmigrante senegalés, de nombre Momo. Se trata de una nueva adaptación de la afamada novela de Gary, la primera fue “Madame Rosa” (1977), dirigida y escrita por el israelí Moshé Mizrahi, protagonizada por Simone Signoret y ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa.

“Dos personas solitarias se protegerán la una a la otra, formando una especie de familia fuera de las convenciones”, explica la sinopsis que ofrece la plataforma en streaming. La actriz compartirá protagonismo con el joven actor Ibrahima Gueye, que interpretará a Momo.

“No podría estar más contenta de trabajar con Netflix en una película tan especial”, declaró la actriz. “A lo largo de mi carrera, trabajé con los estudios más importantes, pero puedo decir con seguridad que ninguno de ellos tenía el nivel de alcance y diversidad cultural que tiene Netflix, eso es lo que me encanta de ellos”, agregó.

La intérprete explicó durante una entrevista con un medio español la identificación que sintió son el personaje del pequeño Momo a partir del hecho de que no todo fue fácil en su vida y sus orígenes humildes. “Vivir una guerra de niña, rodeada de muerte, de hambre... no fue una infancia agradable. Lo mejor de todo aquello fue sobrevivir”, recordó la actriz.

El último trabajo de ficción de Loren en cine fue el musical “Nine”, en 2009, dirigido por Rob Marshall. Posteriormente apareció en la película para televisión “Mi casa está llena de espejos” (2010), en el cortometraje “La voce umana” (2014) y ha estado presente en documentales como “Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff” (2010), “Mademoiselle C.” (2013) y “Detrás de los anteojos blancos” (2015).