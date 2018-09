Soon-Yi rompió el silencio y defendió a su marido Woody Allen

La esposa de Woody Allen, Soon-Yi, rompió una década de silencio en una entrevista en la que dijo que el cineasta fue tratado "injustamente" por el movimiento #MeToo pues las acusaciones de molestias sexuales de su hermanastra Dylan son un montaje. En diálogo con la revista Vulture, Soon-Yi defendió a su esposo y atacó a su madre, Mia Farrow, a quien acuso de aprovecharse del movimiento #MeToo, surgido a raíz de las denuncias de abuso contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, para sus propios fines.

Soon-Yi, de 47 años —tenía 21 cuando inició su relación con Allen—, le concedió la entrevista a Daphne Merkin, desde los años 90 amiga y fan de Allen. Por ese motivo, fueron inmediatas las reacciones de Dylan y de Ronan Farrow, el único hijo biológico del cineasta y la actriz. Ronan, abogado y periodista, ganó fama tras haber ganado el premio Pulitzer por su reportaje sobre los abusos sexuales hacia mujeres por parte de Weinstein, publicado en la revista The New Yorker. Luego, en una implícita venganza contra su padre, continuó atacando a otros poderosos no solo de Hollywood: después del líder de CBS, Les Moonves, fue el turno del fiscal general deNueva York, Eric Schneiderman y el juez designado en la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Ronan consideró que la entrevista de Merkin es "un insulto a la ética del periodismo" ya que quien habló con su hermanastra es amiga de su padre.

Por su parte, Dylan reaccionó con indignación a las afirmaciones de Soon-Yi, según la cual Farrow "aprovechó el movimiento #MeToo para presentarla como víctima" con el resultado que "una nueva generación toma conocimiento del tema y no debería". La entrevista, realizada en la casa de la pareja y en presencia de Allen, tiene lugar tras una serie de señales que permiten pensar que la carrera del director de "Manhattan" pueda estar terminada a causa del #MeToo. En los últimos meses, muchos actores reconocidos, entre ellos Michael Caine, Colin Firth, Timothée Chalamet y Greta Gerwin, expresaron su pesar por haber trabajado con Allen o dijeron que no lo volverán a hacer. El golpe de gracia llegó en agosto pasado con la decisión de Amazon, que tiene un acuerdo de distribución con el realizador, de aplazar por tiempo indeterminado el lanzamiento de "A Rainy Day in New York", rodada en 2017.

En 1977, Farrow y su entonces esposo, el director de orquesta André Previn, adoptaron a Soon-Yi en un orfanato de Seúl. La actual esposa de Allen describió en la nota una "jerarquía" entre los hijos adoptivos porque su madre privilegiaba "la inteligencia y el aspecto, los ojos azules y el cabello rubio".

La entrevista, la primera que otorga Soon-Yi en 25 años, es una oportunidad para saldar cuentas con el pasado. En ella acusó a Farrow de haber tratado a sus hijos como esclavos y de haber sido violenta en el trato. La mujer admite que tenía problemas de aprendizaje, algo que Mia no soportaba.

"Me tomaba por los pies para que toda la sangre fuese a mi cabeza porque consideraba que así me volvería más inteligente", relató Soon-Yi. A propósito de la relación con Allen, dijo que fue él quien la cortejó. "¿Cómo me hubiese atrevido?", exclamó. Según sus palabras, el realizador la hizo sentir amada. "Eso me halagaba", concluyó.