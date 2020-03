“Acá estoy, no aislado, pero distanciado, venimos del Vive Latino, de México, venimos de un país que no tenía indicación de país de riesgo, sin muertos ni nada, pero de todos modos, estamos todos con distancia, porque venimos de pasar por aeropuertos y todo eso. No falta quien te puede llegar a denunciar porque te ve afuera en la calle por un rato. Podemos ser lo peor y lo mejor con la misma facilidad, como cantamos en «La argentinidad al palo»”.

Daniel Suárez atiende el llamado de La Capital mientras corre atrás de sus dos hijos, de 5 y 7 años, y un minuto después de recibir un audio de Pepe Céspedes en el que le pedía que le pusiera voz a una melodía que terminaba de inventar.

La charla con el cantante de la Bersuit se dio dos horas antes de que el presidente Alberto Fernández dispusiera la cuarentena obligatoria para todo el país. Pero ya la televisión, la radio y los portales de la web adelantaban un parate generalizado por prevención del coronavirus.

Bersuit fue una de los grupos que mejor expresó la argentinidad en sus canciones. La banda ostenta una mixtura que, ya desde la sonoridad, estampa su marca en el orillo: Daniel Suárez, en la voz limpia; Germán “Cóndor” Sbarbati, en la voz que sube y rompe; Juan Subirá, en teclados, acordeón y voz rota; Tito Verenzuela en guitarras y voz quebrada; Pepe Céspedes en bajo, guitarra y coros, más Carlos Martín, en batería y coros. Los invitados permanentes son tres: Juan Bruno y Mariano Campoliete en guitarras, y Manuel Uriona, en percusión. Lo que se dice, la familia bersuitera.

Antes de que el mundo se detenga, Bersuit Vergarabat celebró sus 30 años en la ruta y viene de sacar un discazo: “De la cabeza 2”. Es un guiño a su historia y un homenaje al disco editado en 2002, primer material en vivo de la banda que en ese entonces lideraba el “Pelado” Gustavo Cordera. El flamante material tiene mucho de aire fresco. Porque pese a que son nuevas versiones de viejos clásicos, se trata del primer disco que editan por Pirca Records, un sello independiente que se animó a apostar por la banda y lanzó una edición doble con un booklet impecable acompañado por fotos de Salvador Batalla y textos de alto vuelo sensible y de compromiso social del imprescindible Juan Subirá.

Los dos discos están grabados en vivo, pero con una salvedad. El primero lo grabó toda la banda más invitados en el estudio Romaphonic, de Buenos Aires; y el segundo es un registro tomado de un show en el estadio Obras del 11 de mayo de 2019. Los invitados son nada menos que Andrés Calamaro, Piti Fernández de Las Pastillas del Abuelo, Emiliano Brancciari de No Te Va Gustar, Lula Bertoldi de Eruca Sativa, Malena D’Alessio de Actitud María Marta y hasta Dady Brieva. Son 29 canciones a lo largo de dos discos con más de dos horas de agite, pogo, rock, cumbia, huayno y temas que se colaron en la banda de sonido de la vida de mucha gente.

Dani Suárez es el frontman de Bersuit desde que el Pelado dio las hurras, allá por 2009, sí, parece mentira pero pasó una década desde aquel controvertido momento de la banda. De eso también hablo Suárez, y también del porqué de este disco, de la vigencia de la banda, del presente que transpira un intenso baile interior, del pasado de caos y creación, y del futuro que siempre está esperando con alguna otra melodía para que cantemos todos.

—¿A 18 años del disco original, en qué se parece a aquel “De la cabeza”?

—Mirá, en el momento de hacer este disco a todos nos agarró eso de ¿se tiene que parecer o no se tiene que parecer? Y llegamos a la conclusión de que nosotros somos los mismos, pero a la vez distintos. Los mismos, pero veinte años más adelante, y te contestaría como me dijo un amigo del barrio que por desgracia ya no está más entre nosotros: “Vos podés hacer las mismas notas, los mismos acordes, alturas tonales, ritmos y tempos, pero la onda sale por el parlante”. Y creo que si algo nos caracterizó, a lo largo de toda la vida de Bersuit —y lo digo no solamente tirando flores sino también como autocrítica— es que siempre la onda que hemos tenido ha salido por el parlante, la onda psicópata, la onda libertinaje, la onda testosterona, la onda hijos del culo. Además el “De la cabeza” de hace 20 años era nuestro primer disco en vivo y ensayamos increíblemente mucho, viste, ya que teníamos que ajustar la banda porque en esos tiempos no existían las herramientas para arreglar las cosas que hiciste mal.