Soledad: "Tuve que competir contra la nena del poncho"

La Sole está en pantalón pijama en su casa de Arequito y atiende el llamado de La Capital: "Hola, ¿cómo andás vos con la cuarentena?". De repente comienza un diálogo relajado en el que aflora la mujer de entrecasa, la de carne y hueso, la madre, y en ningún momento se sentirá en el podio por vender casi 7 millones de discos en sus 23 años como cantante de música popular argentina.

Después de un 2019 en el que actuó en importantes teatros de 15 ciudades de Estados Unidos en 2019 en tiempos -cuando pandemia era una palabra extraña- Soledad Pastorutti habló con Escenario en la previa del show por streaming que hará el 20 de junio (ver aparte) que, no por casualidad, se titula "Identidad".

Es que esta Sole hace camino al andar, como cantaba El Nano Serrat. Hoy, a meses de cantar los 40, confesó que la etapa de aislamiento le sirvió porque "necesitaba este paréntesis" y no ocultó su preocupación por el costo laboral que impactó a sus músicos en este parate sanitario. Y tras adelantar que está "reescribiendo" su historia, lanzó una metáfora reveladora asociada a su pasado: "Tuve que competir contra la nena del poncho".

—Ahora dejame que te pregunte yo, ¿cómo andás vos con la cuarentena?

—Mirá, a mí me coincidió con una época de menos trabajo, en la que yo estoy mucho en mi casa, que miro la helada desde mi casa mientras tomo mate y me quedo acá. ¿Pero qué pasa con la gente que no puede hacerlo? La gente está muy preocupada, la cabeza le va a mil y se enferman de otras cosas. Yo hubiese sido más flexible con la cuarentena, acá hay gente que vive muy al día, los que hacen changas, los que limpian casas, acá no hay casos. Es un garrón, porque Argentina venía golpeada económicamente y esto en vez de darnos una luz para ver por dónde empezamos a salir, se puso peor.

—Vos sos mucho para afuera, ¿cómo hacés para vivir tan para adentro?

—(Risas) Mirá, te voy a ser sincera, yo disfruto mucho de mi familia, de esta tranquilidad y de estar acá. Es más, siempre en esta época del año yo estoy mucho adentro. He vivido días con el pantalón pijama puesto, me levanto temprano pero estoy todo el día con la computadora, leyendo o agarro un rato la guitarra. Mis hijas no me pidieron nada, no me dijeron "mamá, ¿cuándo voy a poder salir a jugar con mi amiguita?". Ellas hacen las tareas de la escuela cuando llegan y si protestan les digo "mirá, es mucho menos que lo que tendrían que estar haciendo en la escuela, porque yendo a clases tenían cinco horas por día y las tareas en casa si les insume tres horas por semana es mucho. Así que disfrútenlo". Mis hijas están haciendo inglés y piano a distancia, así que esta nueva modalidad les generó una mayor capacidad de atención y a mí me generó también otra manera de trabajar. Yo hago clases de canto en Zoom todas las semanas, sinceramente creo que necesitaba de un paréntesis, el problema es que este paréntesis trae consigo una preocupación que es la incertidumbre y que al ser humano le hace mal. Yo no te voy a mentir, no te voy a decir que tengo la vida resuelta porque no sé qué va a pasar mañana, pero soy positiva, pienso que vamos a salir y cuando me digan: "Ya podés salir de tu casa", quiero estar preparada de la mejor manera para trabajar.

—¿"La gringa" es un canto a la identidad, para ser fiel al título de tu streaming del 20 de junio. Es casi un DNI. ¿Vos también lo sentís así?

—Lo siento así y me siento muy orgullosa de esa canción, creo que de todas las canciones que presentamos hasta ahora es la más representativa del espíritu del disco. Después mostramos un poco otras facetas, que son las baladas,, una se la hice a Jere (N de la R: Jeremías Audoglio, su marido), pero este disco tiene mucha variedad e invitados, porque este es un disco de búsqueda. Yo estoy reescribiendo mi historia, estoy en un momento muy especial, no sé si es por la edad que tengo, pero voy con mi propia ley, con mi propia manera de pensar, con la idea de empezar un camino o seguir transitando este camino, pero más mío. Durante muchos años, en los comienzos, yo fui producto de un deseo de mi padre, de alguna manera...

—El famoso mandato paterno.

—Sí, y de la familia, y también de las creencias. De todas esas estructuras que naturalmente los humanos recibimos por convivir en un ámbito familiar. De todos modos, el recital de "Identidad" surge por una reunión que tuvimos a través de Zoom con toda la banda, los chicos estaban muy preocupados, querían reunirse conmigo, hicimos catarsis todos. Y yo les dije que no sabía cuándo íbamos a volver a trabajar, pero dijimos "pensemos ideas que nos reinventen". Mirá, hay que quedarse en casa, bueno, pero yo tuve la visión de hacer un estudio en mi casa y la verdad que eso hoy es una salvación. Cada vez que voy al estudio agradezco que tomé la decisión de hacerlo, porque fue maravilloso. Ellos estaban conectados con gente del gobierno de la provincia, quienes iban a armar un protocolo para que todos los artistas puedan hacer shows por streaming, entonces me presentaron un proyecto, quisieron que una parte de lo recaudado sea para la Fundación Sí, y les dije "lo hacemos".

—Hablamos de mandatos paternos, pero después de 23 años de actividad artística, ¿no creés que no tenés que demostrarle nada a nadie?

—Quizá, pero es que vivimos en un país que tiene muchos prejuicios. A mí me ha pasado que cuando me escuchan cantando una balada, dicen por qué canto eso ahora o no saben a qué me dedico y yo soy una persona con mucha libertad. Mi vida la vivo así y la música necesariamente tiene eso. Por otro lado, también siento que fue tan fuerte aquella primera imagen de esa nena vestida de gaucho que revoleaba el poncho que yo competí durante muchos años con esa misma nena. A la gente le costó y hay mucha gente todavía que le costó sacarse de la cabeza a esa nena y ver a esta mujer de ahora. Quizá hay cosas que, según tu pregunta, han sido logradas, pero yo siento que todavía el mejor disco o la mejor versión de mí todavía no se mostró.

—¿"Identidad" no es sólo un disco, sino un proyecto?

—Sí, porque el proyecto "Identidad" es primero no estar quietos, darle música a la cabeza y al alma, que sabemos que viene bien; segundo, empezar a repasar la historia. Este primer recital por streaming va a ser sólo de música folclórica pura, no vamos a meter la pata, no vamos a salir de ahí en lo mas mínimo, por eso se llama "Identidad". Y después porque quiero que ellos, los músicos de mi banda, estén en movimiento y puedan trabajar.

—Hace tiempo que interpretás además de cantar y eso te lo fuiste ganando. ¿Hoy aggiornarías los viejos temas de folclore a tu nuevo estilo interpretativo?

—Mirá, yo escucho mis primeros discos y los valoro muchísimo, porque no voy a negar mi historia, pero yo reeditaría muchos de mis viejos discos con esta Sole de ahora, que interpreta mejor, que afina mejor. Y cuando digo "no voy a meter la pata con cantar otra cosa que no sea folclore", es porque mis músicos formaron una cooperativa y dijeron "todos vamos a cobrar lo mismo" y a mí me emocionó eso. Estamos en un momento muy lindo como grupo musical, estoy muy contenta con la banda que tengo, con la gente que está tocando conmigo, con la gente que tira para adelante, creo que este show vamos a disfrutarlo mucho y más en estas circunstancias.

—¿Es difícil atender a toda la gente que te pide que cantes por streaming en este aislamiento?

—La verdad que, como nunca, fue una lluvia de llamados. Las primeras semanas pensé que me moría, porque estaba a cargo de mi casa totalmente, ya que pasaba de la ama de casa a terminar de secar un piso y después a maquillarme más o menos para irme al estudio a grabar, desde Divididos a Marcela Morelo, por ejemplo. Me invitaron de todos lados, incluso de proyectos que salían para afuera, hace poco grabé dos temas, uno de Violeta Parra y otro de Fito (Páez) para un streaming que va a salir en México donde participan Carlos Vives, Lila Downs, Susana Baca y muchos más. A mí me cuesta decir que no cuando el proyecto es musical, pero es el momento en que los artistas tenemos que repensar cómo y cuánto valoramos lo que hacemos y cómo lo dosificamos para que no pierda valor y para que la gente sepa que el nuestro es un trabajo como el de cualquier otro.

"Identidad", el sábado 20 de junio

Soledad tocará el sábado 20 de junio, a las 18, desde Arequito, junto a su banda, el show "Identidad". Los tickets a la venta se adquieren en www.tickethoy.com, y parte de lo recaudado será a beneficio de la Fundación Sí.

La particularidad de este recital es que, además de ser netamente folclórico (ver nota central), tendrá un repertorio elegido por el público, que lo hará, una vez comprado el ticket, a través de las redes oficiales twitter @sole_pastorutti e Instragram @sole_pastorutti con el hashtag #Soledadenvivo y agregando el nombre de la canción.