Soledad Silveyra reveló cómo se contagió de una grave enfermedad

Soledad contó que su obra de teatro con Verónica Llinás, "Dos locas de remate", volverá al escenario en enero de 2023. Tras la feliz noticia, la actriz pasó a explicar el angustiante momento que vivió cuando contrajo una enfermedad durante unas vacaciones. "Yo estuve enferma cuando volví de un viaje y pensé que me moría. Me agarró feo", dijo Soledad.

"En el avión hacía mucho frío. Me morí de frío. Llegué a casa y dije 'ay me duele todo'. No podía dormir. A la noche fui a lo de una amiga y ya estaba mareada. No había dormido, venía con otro horario", contó Solita. "¿Y fiebre?", le consultó Mirtha. "Al día siguiente amanecí con 40 grados de fiebre. No les puedo decir lo que son tres días de 40 grados de fiebre", reveló Soledad.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCjRO9qws3Fm%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABANsHamG4FnVmCtQh9cSGo2R7eJOJ2gdCZAJfLODFcVZB0ZBDPwX6ZCmoBHGQMBtKkrRYo1v4S0e5C1qy6duJZCG69ZAwFGpvVYnGZC5VfmfDiEEK3FahtWBQvCl7Fp7tPy8QMPDRmqSMVy0P3sAD4WoG2jzM9GduhBql2r2X2pTvKpL0VZANiQMZD View this post on Instagram A post shared by Soledad Silveyra (@soledad_solita_silveyra)

Ante los síntomas que estaba describiendo, la conducta le consultó si se trataba de una gripe A, y la invitada confirmó. "En ese momento debés haber pensado que era covid", le dijo la modelo Valeria Mazza, pero Soledad explicó: "Covid me preocupaba menos, porque tengo las vacunas ... Viajé con barbijo, pero bueno, cuando te dormís y el de al lado te tose...".

Solita Silveyra habló de lo mal que lo pasó al contraer Gripe A y de cómo está recuperándose

La actriz también contó que contraje el virus del covid-19 luego de colocarse la tercera dosis de la vacuna: "Yo me agarré el covid con la tercera vacuna. Ahora no me pude poner la cuarta porque llegué y vine con el bicho. Entonces tengo que esperar para cuando vuelva, porque ponérmela así también es un peligro.