Soledad Pastorutti habló sobre el aplauso de Mirtha a la familia Teruel

El domingo al mediodía, Soledad Pastorutti estuvo invitada al programa de Mirtha Legrand, quien hizo referencia a la denuncia por abuso sexual que implica al hijo de Mario Teruel, integrante de "Los Nocheros". La diva pidió un aplauso para la familia y el grupo de folklore.

El gesto al menos, llamativo, recibió numerosas críticas y también los invitados presentes ya que el único que recordó que había una mujer que había sido violada fue José María Listorti.

Soledad que estaba en la mesa, opinó del tema durante la emición de los Martín Fierro. "A lo mejor el aplauso no era lo correcto en ese momento", comentó.

Luego aseguró que es "amiga de la familia Teruel desde hace años" y que no sabe "ni siquiera" cómo se llama la persona que "está ahora con el problema".

"Me solidarizo con la chica y con la familia, porque si hay algo que yo no puedo admitir, que me duele mucho, es este tipo de violencia, este tipo de situaciones. Si en una película pasa una situación así la cambio, porque no me entra en la cabeza, no puedo, no lo soporto y me duele muchísimo", aseguró en una entrevista con "Los ángeles de la mañana".