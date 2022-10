Soledad Pastorutti contó los motivos que la llevaron a cambiar su imagen

"Lo tomo como una revolución: parecía que una artista del folclore no podía tener nada que ver con lo estético", explicó la cantante sobre su nueva forma de vestirse y lucir

La Sole admitió su satisfacción por la respuesta favorable que encontró entre el público con su cambio de look, una determinación que implicó superar miedos y prejuicios al qué dirán. "La verdad es que yo estoy muy contenta con esa respuesta de la gente, que también es parte de una búsqueda, de una evolución", sostuvo la artista de Arequito.

Respecto a su cambio, Soledad reconoció en un diálogo con Infobae que romper estructuras implicó un desafío porque, tras ser reconocida como una artista representativa del folclore, supuso que no podría llegar a verse de otra forma.

Cuando definió el cambio, fundamentó: "Se trata de creer más en mí como mujer. De aceptarme como soy, lo que soy, lo que mido, y entender que uno es un montón de cosas".

"Es la cantante, pero es la mujer, es la artista. Y lo tomo como una revolución: parecía que una artista del folclore no podía tener nada que ver con lo estético", aseveró.

Y en esa línea argumental agregó: "La mujer que empezó a creer más en la mujer, ¿no? Y a entender que si soy esto, no tengo por qué ocultarlo".

"Clavate el poncho encima y no importa. A mí me gusta pensar en el vestuario: siento que un show se arma desde un montón de lugares, son muchas piezas, y que el folclore a veces parecía correr con una desventaja porque parecía no ser aceptado eso. Hay que preocuparse por la estética. Yo sí creo que el folclorista tiene que preocuparse por eso", concluyó.