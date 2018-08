Soledad Fandiño reveló el verdadero motivo de su separación de René

La siempre bella Soledad Fandiño se está preparando para su participación en el Bailando y en la previa habló de su separación de René, tras siete años de amor y un hijo en común.

En "Los Angeles de la mañana", la rubia admitió que están separados desde diciembre del año pasado y por primera vez, reveló los motivos del distanciamiento.

"Mi relación por suerte quedó muy bien. Tenemos un hijo -Milo, de casi 4 años- y él vive de gira, está de un lado para el otro y podemos coordinar y organizarnos bien", contó.

"Que él estuviera de gira no fue la razón de la separación porque nosotros estuvimos casados y él tenía el mismo trabajo. Nos dimos cuenta que los dos queríamos cosas distintas. Llegó un momento en el que buscábamos cosas distintas de la vida y por suerte nos llevamos bien, tenemos una relación de amistad y pudimos entendernos", contó.

Luego, habló del "pacto" que tiene en común con el cantante: "Hablamos, tenemos un hijo y es 'si estás con alguien, avisame. Y yo si estoy con alguien, te aviso y está todo bien'. Es más que nada para no enterarnos acá, por ejemplo. No porque me moleste, sino porque hubiera estado bueno saberlo antes".