Sol Pérez y su paso por el Bailando: "Este año no me sirvió"

Sol Pérez por el Bailandono fue como ella esperaba y algunos problemas la hicieron desistir de seguir participando, aunque luego de arrepentirse y continuar, quedó eliminada por no haber asistido a un duelo y priorizar la conducción de los Martín Fierro Digital. El paso depor elno fue como ella esperaba y algunos problemas la hicieron desistir de seguir participando, aunque luego de arrepentirse y continuar, quedó eliminada por no haber asistido a un duelo y priorizar la conducción de los

Ahora, entrevistada por el programa radial Por si las moscas, la modelo hizo un balance de todo aquello: "No me sirvió el Bailando este año, sentí que no mostré lo que me gustaba, que no era lo que deseaba expresar de mi lo que se vio. Me di cuenta en la calle de eso, cuando mostré lo que quería de mí, haciendo chistes la gente me decía que se entretenía conmigo. Ahora cuando me vieron la gente en la calle me decía que me veía enojada, que no me enganche y yo no podía salir de eso".

"La verdad que repaso el año y hubo cosas muy buenas y cosas que hubiese deseado no pasar", aseguró.

Más tarde, desmintió rumores de una pelea con Carmen Barbieri y se refirió a su cuadro en la obra Nuevamente juntos: "Me propusieron un cuadro de Bollywood que no quería Mica Viciconte y me lo pasaron a mí, en principio dije que sí, pero la verdad que es algo muy difícil de hacer sobre todo si no sos bailarina, así que finalmente me dejaron con un pop que es algo más similar a lo que habitualmente bailamos".

Embed