Sol Pérez sorprendió a todos con un vestido muy jugado

Siempre sexy, Sol Pérez se robó todas las miradas en la gala de la revista Caras. Entre tantos famosos, la chica del clima fue la gran sensación por un vestido que dejaba poco librado a la imaginación.

La participante del "Bailando" llevaba un vestido blanco con un gran escote y un tajo infartante.

Embed Amo este vestido ❤️ @pupetete Make Up @verofioravanti Pelo @emmanuel_barrios12 #caras #revistacaras #25añoscaras Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 6:08 PST



Matilda Blanco le "bajó el pulgar" al look de Sol Pérez. "Cuando vi nada más que el escote, me gustó, le dije: «Qué linda». Y cuando miro para abajo le dije: «Esto es demasiado. No puedo negociar esto»", aseguró la crítica de moda, quien afirmó que la chica del clima no llevaba ropa interior.

Pero ella se encargó rápidamente de desmentirlo. "Sí tenía bombacha, pero son trucos de moda. Es un vestido muy jugado, está muy bueno y la verdad que estoy contenta porque se me acercaron muchos diseñadores a decirme que estaba muy linda vestida, y que me querían vestir", aseguró Sol.