Sol Pérez terminó una relación de noviazgo con el profesor de equitación Rodrigo Luna Benítez hace un par de meses.

"La verdad es que llegaba a casa a las 11 de la noche, cansada después del gimnasio y cocinar para dos personas no me gustaba tanto", fue uno de los argumentos que dio la panelista de Involucrados sobre su ruptura.

Si bien reconoció que no tiene candidatos a la vista, la exchica del clima se refirió en el programa radial de Catalina Dlugi sobre los verdaderos motivos por los que sus relaciones no funcionan: "Soy re noviera, tuve relaciones muy largas. Ya a los 14 me puse de novia y estuve 3 años y medio. Ahora me parece que yo no estoy en el momento de pensar en una relación".

"Estoy trabajando mucho, mi prioridad es el trabajo y estoy enfocada en eso, entonces me cuesta poder dedicarle tiempo y todo lo que necesita y requiere una relación para poder durar y que funcione. No estoy preparada y cuando alguien hace algo que no me gusta, en vez de decir 'bueno, lo charlamos', digo 'listo, se terminó'. Tener una relación no es lo que quiero ahora", agregó.