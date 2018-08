Sol Pérez reveló que está "conociendo" a un futbolista de River

Sol Pérez reveló que su corazón volvió a estar ocupado, ya que está saliendo con otro futbolista; esta vez, de River.

En "Los Especialistas del show", Sol aclaró algunos rumores que la vinculaban con el actor Juan Guilera: "Es muy lindo, pero nada que ver", dijo.

"Me estoy conociendo con un chico, estoy muy bien, pero no me quiero casar", contó en el programa, sin querer dar el nombre del afortunado muchacho, aunque sí revelando que es futbolista y juega en River.





