Romina Malaspina condujo el martes el noticiero de Canal 26 luciendo una transparencia que provocó un gran revuelo. El look de la presentadora fue el comentario de las redes sociales y algunos la compararon con Sol Pérez, quien es su compañera de trabajo. Sin embargo, a la expresentadora del clima en TyC no le cayó nada bien ese paralelismo y explotó de furia.

La ex Gran Hermano comenzó este año a conducir el segmento nocturno del noticiero de ese canal, que se emite de 22 a 24 horas. Este martes 16, eligió para mostrarse ante las cámaras un osado look que tuvo una gran repercusión.

https://twitter.com/SolPerez/status/1273417056893968386 Esta es mi respuesta ante toda la mierda que hablan https://t.co/3CDFDXN43w — Maria Sol Perez (@SolPerez) June 18, 2020

La joven salió al aire con un pantalón negro muy ajustado y un top súper sugerente que mostraba brillos y transparencias pero no corpiño. El video de Romina mostrando toda su sensualidad se viralizó en las redes sociales y generó miles de comentarios.

romina00.jpg

Un usuario de Twitter lanzó un comentario comparando a ambas conductoras: "Sol Pérez es compañera en el mismo informativo, por ahí va el perfil", a lo que Sol ella respondió con un visible enojo: "Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme. Saludos".

Luego, agregó: "Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás".

romina01.jpg

Por último, se encargó de hacer un fuerte descargo: "Dejen de querer llamarme gato por ser mujer y tener tetas y culo. Estudie, me prepare y desde el que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a dios hace 3 años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Besos".