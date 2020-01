Sol Pérez quiere que su novio publique fotos desnudo en las redes

Sol Pérez no deja de provocar situaciones controvertidas en Mar del Plata, allí donde participa en el teatro Atlas y protagoniza en la comedia Veinte Millones junto a Carmen Barbieri. Tras ser noticia por su pelea con Mónica Farro, ahora la escultural mediática le hizo un particular pedido a su novio, Guido Mazzoni: "Yo le digo que suba más fotos en bolas porque está re bueno. Pero no quiere".

Sol vive a pleno su pareja con Mazzoni, que era su entrenador personal. "Estoy muy enamorada y contenta. Vino a hacerme el aguante en el estreno. Ya vivimos juntos. La verdad es que nos conocimos y él ya empezó a quedarse en mi departamento, y por eso decidimos mudarnos a uno más grande. Yo lo amo y me quiero casar", asegura.

"Tiene gimnasios, le va muy bien y es abogado. Nos apoyamos pero no nos metemos en el laburo del otro". Y avisa: "Hay ganas de tener hijos, me encantan los nenes, pero entiendo que es el tiempo de laburar".

Sol Pérez sostiene que muchas de las críticas que recibe sobre su exposición y trabajo tienen un origen en la envidia. "En general a la gente le molesta que a uno le vaya bien. Pero no se ataca tantos a hombres, sino a las mujeres. Es más un conflicto porque 'es mina, está buena y muestra la cola'. Creo que cada uno se tiene que fijar más en lo que hace, en qué cambiar y qué modificar. Estoy harta de la gente que se fija todo el tiempo en lo que hace el otro", sostiene.

"Cada uno tiene que hacer lo que quiera y lo que lo haga feliz. Yo no me voy a vestir para el otro, no voy a ser como quieren los demás. Yo no me meto en cómo vive la vida el otro. Obviamente me duele y me planto cuando se quiere atacar mi laburo".