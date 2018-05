Sol Pérez habló sobre la "mala onda" con sus compañeras

Desde hace semanas que se viene diciendo que habría una interna muy fuerte entre las panelistas y amigas de Pampita, Barbie Simons y Angie Balbani con una de las incorporaciones de este año, Sol Pérez, en "Pampita Online".

La revista Gente dialogó al respecto con la explosiva rubia, quien desmintió que haya "mala onda" entre ella y sus compañeras.

"La verdad es que, aunque vengo de otra realidad social, nunca me hicieron sentir incómoda". Y agregó: "Suma que los integrantes del panel tengamos diferentes realidades sociales. Eso permite escuchar una interesante variedad de opiniones", dijo sobre el tema en cuestión.

En otro orden de cosas, se refirió su nuevo rol y de Pampita: "Me encanta ser panelista. Ella me hace sentir muy bien. Me sorprendió cuando me convocaron, pero acepté enseguida. Antes del programa entro en las redes sociales y le pido ayuda a la gente de experiencia en el medio, para que me cuente cómo es el invitado que viene".