"Nadie me dice gato", bramó una furiosa Sol Pérez luego de contar que el economista Javier Milei había pedido que echen a la modelo de un programa de televisión en el que trabaja si querían contar con su presencia en el piso.

La modelo y panelista contó en "Involucrados" que Milei puso como condición para ir al programa que la despidan. "Él pidió que me echen, se va a tener que hacer cargo. Con mi trabajo no se mete nadie", manifestó Sol.

También sostuvo que el economista "tendría que empezar a pedir disculpas por todas sus agresiones en Twitter también. Se va a tener que hacer cargo de todo lo que dice, todo esto es muy grave".

La modelo manifestó: "Nadie me dice gato, yo me gané las cosas trabajando. No es gratis ir por los programas pidiendo que echen a la gente".

El conductor Mariano Iúdica salió en respaldo de la panelista y repitió las palabras de uno de sus productores: "Me dijo que Javier la quiere echar a Sol Pérez, quiere hacer que la echen como condición para venir acá".

"Ese productor es la cabeza de mi equipo de trabajo y no me va a mentir a mí", sostuvo el conductor, y concluyó: "Acá a Sol la cuido yo, trabaja en los dos programas míos".