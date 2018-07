Sol Pérez y Barbie Simons se llevaron mal desde que arrancó "Pampita online" y era un secreto a voces. Pero este lunes, tras el portazo de Pampita al programa, la exuberante rubia corroboró los rumores de los que ya había hablado Barbie en el programa de Mirtha Legrand.

En diálogo con "Intrusos", Sol confirmó que Simons la maltrataba: "Estaría bueno que cuente qué le pasó porque yo te digo: 'Me maltraron' y vos me decís: '¿Qué te pasó? Yo te puedo decir que ella a mí me maltrató. Y si me preguntas por qué, te puedo contar millones de cosas".

Sol Perez Por La Denuncia De Barbie Simons





"Estuve en una reunión donde la producción le pidió a ella que bajara un cambio conmigo porque me maltrataba mucho y yo me iba llorando a mi casa. Cuando me gritó que me vaya a un noticiero, dijo que no me vio llorar, y yo me fui llorando. Todo el mundo me vio, entonces me parece que eso sí es maltrato", dijo.

Y agregó: "Es un poco hipócrita si vivo pegándole cachetazos a todo el mundo y me vienen a pegar uno a mí, no está bien que me pegue pero 'hola, que tal'. Me parece que las cosas que ella hizo y al aire, siendo comunicadora ya que tiene tanta experiencia, no está bueno".

Para finalizar, Sol habló sobre la duración al aire del programa: "Se extendió, no se sabe cuánto, pero esperemos que mucho más, esperemos que siga hasta diciembre. Hasta ahora sería hasta la semana que viene".