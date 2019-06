Sol Pérez confirmó que tuvo un romance con el futbolista Lautaro Martínez, justo el día después de que el delantero convirtiera un gol para la victoria ante Qatar. El futbolista y su novia le respondieron desde Instagram.

Si bien no es una historia de amor nueva, siempre fue negada por los protagonistas pero ahora la propia modelo se encargó de confirmarlo sentada en la mesa de "Polémica en el bar".

"Yo me había ido a trabajar a Córdoba, estaba mucho ahí y la relación no funcionaba. A mí me gusta mucho trabajar acá y no necesito colgarme de nadie", contó Sol sobre el momento donde Lautaro fue vendido de Racing al Inter.

"Para mí sería mucho más fácil irme y vivir a otra persona. La verdad es que yo prefería quedarme acá, trabajando 24 horas, pero sabiendo que todo lo que tengo me lo gané laburando", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Nosotros y nada más Una publicación compartida de Agustina (@agus.gandolfo) el 24 Jun, 2019 a las 11:43 PDT

La también panelista de "Involucrados" dijo que "no la pelearon mucho" y que "no estaba enamorada" de Martínez.

El delantero, que está de novio con la modelo Agustina Gandolfo, una hora después de lo expuesto por Pérez, publicó una storie dedicada a su pareja donde la llama "única". A su vez, la modelo mendocina posteó una foto con el futbolista con el texto: "Nosotros y nada más".