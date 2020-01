Sol Pérez confesó una fantasía erótica que no le cayó bien al novio

Sol Pérez dio de qué hablar en la primera emisión del programa Divina Comedia. El flamante ciclo de Telefé propone que cinco famosos mantengan una charla descontracturada y divertida entre ellos en la casa de los invitados.

En esta ocasión, Sol Pérez exhibió sus cualidades como anfitriona e invitó a sus comensales, Guillermo Cóppola, Lizy Tagliani, Georgina Barbarrosa y Fede Bal, a sumarse a un juego llamado “shot nunca”.

Se trata de una reunión en la que una persona propone una consigna y todos aquellos que lo hayan concretado a lo largo de sus vidas deberán tomar un sorbo de tequila.

La expresentadora del tiempo en TyC Sport abrió la rueda. “Yo nunca tuve sexo con más de una persona al mismo tiempo”, lanzó sin anestesia. Y relató una experiencia personal: “Una vez le dije a un chico con el que estaba saliendo que quería hacer un trío y se enojo. Me dijo ‘ah, buenísimo eh’. Entonces le respondí 'bueno, pero pará… no dije que era sin vos". Yo no podría hacerlo con dos hombres porque me sentiría muy en el centro”.

“Nunca hice un trío y no quiere decir que nunca lo haga, pero por ahora no, era parte del juego”, cerró, divertida.