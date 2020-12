Sol Pérez confesó que quiere dedicarse a la política y señaló: "Necesitamos un cambio"

Si bien durante un tiempo se le pasó el entusiasmo, ahora volvió recargada. “Me parece que el país y todos nosotros necesitamos un cambio, y tiene que ver con la gente que quiera ocupar un cargo público sin tener en cuenta los beneficios económicos que eso conlleva. Me parece que ocupar un cargo político tiene que ver con cambiar la realidad argentina con planes que puedan ayudar -no hablo de planes de ayuda económica- y cambiar la realidad”, contó en el programa “Nicole al mediodía”.

“Hay gente que no puede salir de la situación en la que vive porque está sumamente olvidada en la sociedad, quedó afuera del sistema totalmente”, explicó la periodista y modelo, y abundó: “ Cada vez se ven más chicos robando, sin ningún tipo de respeto por la vida, pateando a todos en el piso, es tremendo. Se me pone la piel de gallina solamente de pensar lo que les estamos dejando a las generaciones futuras. No sé si quiero que mis hijos crezcan con esa violencia y esa forma de solucionar las cosas como si viviésemos en un estado animal, como si no existiesen las normas ni el respeto por el otro”.

Si bien está convencida de que se quiere dedicar a la política, Pérez dijo que no lo va a hacer ahora, sino en el futuro. Y ratificó que su lucha se enfocará en los “valores y la educación”. “Siento que se está perdiendo el respeto por la vida del otro. Ahora solo sirve hacer lo que uno quiere. Confunden la libertad con respetar, que también es parte de la misma libertad, creo yo”, señaló.

“Para mí hay que empezar a cambiar en cuanto a lo público un montón de cosas que tienen que ver con lo económico, y van a quedar los que quieran cambiar nuestro país y la sociedad, y no los beneficios económicos que te llevan a ocupar un cargo público”, concluyó la mediática de 27 años, quien ayer luego de dar a conocer su anhelo se erigió en trend topic en Twitter.