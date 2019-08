La modelo y panelista Sol Pérez aseguró que quiere dedicarse a la política. Pero, para dejar en claro que lo suyo es auténtica vocación, dijo que pretende hacerlo gratis, sin cobrar un centavo.

"Me quiero acercar a la política para ayudar a la gente. No me interesa el poder, ni la plata. Todos los que llegan tienen mucho dinero. Pero no están cerca de la gente porque no vivieron los problemas. Van, se sacan la foto y se van. Hacen campaña con la gente que los necesita", dijo Sol en Involucrados.

Y quiso que quedaran bien en claro sus intenciones: "Quiero ser diputada, pero no quiero un peso de la política. No quiero cobrar", sostuvo.

La modelo afirmó que su interés en la política y la función social tiene que ver con su abuela, quien falleció atropellada en 2016. Y afirmó que la diputada electa por Santa Fe Amalia Granata le sirvió como referencia, aunque no compartan ideales. "Me parece muy bueno lo que está haciendo Amalia. Me alegra que la gente empiece a confiar en ella. Aunque esté en la vereda opuesta, para plantarse en la política hay que tener unos ovarios enorme. Más aún viniendo del medio y siendo mujer", sentenció.