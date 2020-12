Sofía Pachano se hartó de Vicky Xipolitakis y la acusó de robarle la idea

Además experimentó la tensión cuando Analía Franchín le exclamó a Belu Lucius que no la ayudara y que se concentrara en ella misma, en el momento que la vedete le rogaba que agarrara queso del mercado. Lo cierto es que lo peor llegó al final, en la entrega de Sofía Pachano.

¿Qué pasó? La hija de Aníbal Pachano no pudo ocultar su bronca, esa incomodidad que le rumeaba en la mente. Ante la insistencia de Santiago del Moro, Sofía terminó por soltar lo que tenía atragantado y escupió su ira contra Xipolitakis.

“Estás enojada porque sentís que una compañera te copió tu plato. ¿Alguien te copió?”, indagó el conductor. Pachano optó por lo protocolar y soltó: “No sé, no sé”. Hasta que Germán Martitegui puso el dedo en la llaga: “Le copiaste vos a Vicky claramente”.

Esas palabras desataron la confesión de Sofía, que no aguantó y espetó: “No, yo no la copié. Sí creo que Vicky me copió. Vino a mi isla a pispear, creo que me robó”. Mientras que la mediática ponía cara de sonsa y sólo explicó: “¿A quién le copié? No recuerdo. Pero yo no copio, me gusta ser espontánea. Siempre trato de aprender de mis compañeros. De hecho, yo la ayudé a Sofía, le puse coco”.

Entonces, Vicky no se hizo cargo, buscó confundir y no aceptó la denuncia. Aunque la elección del plato deja en evidencia quién abusó de la idea de la otra.