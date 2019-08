Sofía Bonelli contó qué tipo de vínculo tiene con el Pájaro Caniggia

Hace unos días, se conoció la noticia de que Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia están separados desde hace un año y medio.

Rápidamente surgió el nombre de una tercera en discordia: Sofía Bonelli. La modelo de 26 años está en Brasil desde hace un tiempo junto al Pájaro y al parecer, está muy incómoda con la situación mediática en la que se ve envuelta.

Al menos así se la vio por primera vez en una nota que le hizo "Involucrados". Al ser interceptada por las cámaras del ciclo de América, la morocha trató de escaparse de la situación y de no efectuar declaraciones.

Pero ante la insistencia del cronista, arrojó algunas frases aunque de entrada dijo: "No voy hablar de Claudio".

Y luego aclaró: "Lo único que quiero decir es que no me llegó ninguna denuncia, lo más importante es aclarar ese tema que es lo que me corresponde con respecto a mí".

Sobre la denuncia que le inició Mariana Nannis, comentó: "Nunca hablé mal de ella, no la conozco. ¿Cómo puedo hablar mal de alguien que no conozco?".

Por último, cuando se la consultó si se la puede llamar como la nueva novia del Pajaro, señaló: "Claudio es vecino mío nada más... Yo fui de vacaciones a Brasil con amigos. Soy periodista, trabajaba en Clarín y ahora me dedico a viajar y hacer todo lo que quiero hacer".