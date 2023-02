Sofía Aldrey rompió el silencio tras su escandalosa separación de Fede Bal: "Venganza"

La ex novia del hijo de Carmen Barbieri publicó un texto en Instagram en el que asegura: "No se trata solo de la infidelidad, se trata de la humillación"

"Ella siempre fue de un perfil bajo, y yo de verdad lo siento mucho, me pone mal esta separación porque la quiero mucho a Sofía, la considero una gran mujer y desde ya que le deseo lo mejor para su vida. Obviamente que la voy a llamar, no sé si ahora, pero lo voy a hacer" , añadió la actriz y conductora.

Luego arremetió contra la panelista de "LAM": "Yanina Latorre vive de eso. No vive de eso, trabaja de eso. ¡Está contenta ella! ¿Sabés qué? ¡Le quemaba ese material en las manos!".

Entretanto, la ex novia de Fede Bal mantuvo un silencio cerrado hasta que este jueves rompió el silencio con un largo texto publicado en una storie en su cuenta de Instagram. Fue una sorpresa porque la joven marplatense, hija de los dueños del hotel Hermitage, siempre mantuvo bajo perfil y se esforzó por estar alejada de los escándalos.

El texto, titulado “Venganza”, está firmado por la reconocida psicóloga Patricia Faur, señala: “No se trata solo de la infidelidad, se trata de la humillación, no se trata de una herida narcisista, se trata de la traición, no se trata solo de la mentira, se trata de la negación de la evidencia”.

“Y necesitás sacarte la careta porque lo insoportable es que sigan pensando que sos muy sensible, que sos vulnerable, que sos una mujer despechada, que estas cosas pasan. No, estas cosas pasan cuando estás con manipuladoras, narcisistas y psicópatas que te confunden y hasta te convencen de que si te engañaron de todas las maneras posibles y en tus narices fue por tu culpa. Porque no lo atendiste porque no tenías ganas de tener sexo, porque el embarazo te dejó unos kilos de más, o porque alguna vez hablaron de abrir la pareja o porque en realidad te engañó en los 15 minutos que estuvieron separados”.

“Y hacés cálculos, buscás fechas, te convertís en hacker y querés que el mundo se entere de que no sos una tonta y de que él no es tan canchero. Y tu furia se transforma en un hit que canta el mundo o en un celular partido o en ropa tirada por la ventana”

“Tu mejor venganza es no estar con esa persona, es aprender que los narcisistas no pueden amar a nadie, y que por mucho que lo intenten no van a cambiar. Y con el tiempo verán que le subiste el precio y que la valiosa eras vos”.

“No estás loca, solo furiosa porque alguien abusó de tu buen amor. Y aquí la moraleja: no se trata de lo que diste, se trata de a quién se lo diste”. Y concluye: “Que nadie se lleve tu deseo de amar y de confiar, pero para eso, primero, vas a tener que confiar en vos”.