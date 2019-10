Soda Stereo le rinde un homenaje a Gustavo Cerati

Zeta Bosio y Charly Alberti anunciaron un nuevo reencuentro de Soda Stereo, "Gracias Totales-Soda Stereo", un show que revivirá la obra del trío con invitados especiales como el cantante de Coldplay Chris Martin, Adrián Dárgelos y Benito Cerati. La serie de encuentros que proponen Alberti y Bosio para recrear la obra de Soda Stereo desembarcará en el Campo Argentino de Polo el 21 de marzo de 2020, pero comenzará en Bogotá el 29 de febrero y continuará por Santiago de Chile el 7 de marzo y Ciudad de México el 12 de marzo.

"Hola a Todos ¿Por qué? No sabemos. Sucede. Una nueva última vez. Gustavo es una ausencia presente. El decía que por más que lo intentemos nunca dejaremos de ser Soda. Y así parece ser. Lo somos, ustedes y nosotros. No somos el uno sin el otro. No somos Soda sin él. Pero podemos evocarlo, invocarlo", indicaron los músicos en el comunicado difundido a través de las redes sociales de la banda.

"Sin ayer, sin mañana. Ahora. Yendo más allá -continúan el bajista y baterista- Convirtiendo en posible lo imposible. De esa materia se hacen los sueños. Somos un puñado de canciones, sólo eso y nada menos que eso, que parecen atravesar el tiempo y las generaciones".

En la misma línea, llaman a los seguidores a la reflexión y alientan: "¿Y si existe un lugar en el que estemos de nuevo todos juntos? Tenemos un imperioso deseo. Y creemos que la mejor manera de cumplirlo es pensando en los demás, olvidando lo que piensan los demás".

Entre los invitados que homenajearán a Gustavo Cerati también se destacan Richard Coleman, Andrea Echeverri de Aterciopelados (junto a quien Soda Stereo grabó una versión de "Ciudad de la furia"), Fernando Ruíz Díaz, Rubén Albarrán (Café Tacuba), Juanes, León Larregui (Zoé), Gustavo Santaolalla y Mon Laferte.

"En la vida hay momentos para reír, para llorar, para emocionarnos. Para agradecer con amor y respeto. Queremos celebrar estas canciones. Vibrarlas juntos. Amigos de todas partes nos van a acompañar. Gracias totales", concluyeron.

Dos horas antes de publicar la novedad del reencuentro de Soda Stereo, los músicos subieron a las redes un video en blanco y negro, de apenas 36 segundos, donde se observa a los músicos tocando los instrumentos.

En el video, aparecen como si se estuviesen preparando para un ensayo. Charly Alberti prueba su batería mientras Zeta Bosio ajusta su bajo. Pero no se ve mucho más que eso. Tampoco hay menciones explícitas hacia Gustavo Cerati, el desparecido fundador del trío que murió el 4 de septiembre de 2005.

