Soda sin gas no existe, sin Cerati tampoco

Fue sin dudas la noticia de la semana más descollante del universo rock: “Vuelve Soda Stereo”. ¿Cómo? ¿No murió Cerati en 2014? Bueno, eso es un detalle, pero había que titular de alguna manera. Una vez, un querido prosecretario del diario, Armando Cicerchia, me hizo una corrección atinada. Yo era un novato en la profesión y había entregado una nota cuyo título incluía una palabra que no correspondía. Y cuando me dijo que la palabra que iba era otra, yo dije que no entraba en el espacio asignado de la columna. “Pero que no entre no quiere decir que las dos palabras signifiquen la misma cosa”, citó Cicerchia y vaya que tenía razón. Lo mismo sucede con la supuesta vuelta de Soda Stereo. En rigor, no hay vuelta porque Soda no existe más. Sin Gustavo Cerati no puede haber Soda Stereo, por más que venga Chris Martin, Mon Laferte y si quiere venir Paul McCartney también en su lugar, que venga (sería maravilloso), pero tampoco sería Soda Stereo. El ejemplo más contundente de que hay personas irreemplazables se dio con la muerte de John Bonham, el baterista icónico de Led Zeppelin. La banda se separó de inmediato. Obvio que Bonham no cantaba en Zeppelin, pero el sonido de su batería era imposible de sustituir. Después, nostalgia y negocios mediante, hubo shows de Zeppelin con su hijo detrás de los parches, todo muy lindo, pero sólo para la foto y las lágrimas. Cuando partió Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon fueron urgente a buscar a George Michael. Es que se habían conmocionado con su versión de “Somebody to Love” en el show homenaje que hicieron en Wembley a pocos meses de la muerte de Freddie. Por suerte dijo que no. Pocos grupos tiene la suerte de que se vaya Peter Gabriel y el pibe que toque la batería agarre el micrófono. Le pasó a Genesis con Phil Collins, y no a muchos más. ¿Imaginan a The Police sin Sting? Imposible. También es imposible ver con seriedad esta vuelta de Soda Stereo sin Cerati. Es como la soda sin gas. No existe.