Slash ya tiene fecha para presentar su nuevo disco en Rosario

Slash, una de las figuras más icónicas del rock de las últimas décadas, viene a Rosario a presentar su nuevo disco: "Living the dream". El guitarrista de Guns N' Roses se presentará el próximo 15 de mayo en el centro de convenciones Metropolitano.

Luego de una extensa gira por Europa y Estados Unidos, el músico se presentará en la ciudad junto a Slash FT. Myles Kennedy & The Conspirators, la banda con la que toca desde el año 2012.

El guitarrista estadounidense, que ganó un Grammy y tuvo más de siete nominaciones a ese premio, ha vendido más de 100 millones de disco y tiene un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Slash llegó a la cima de los rankings con su primer álbum solista: "Slash" (2010), que contó con invitados como Ozzy Osbourne, Fergie, Myles Kennedy, entre otros.

Poco tiempo después formó su actual banda, con la que realizó una serie de giras internacionales durante más de cuatro años.

En 2012 lanzó "Apocalyptic Love", un disco que fue aclamado por la crítica y que alcanzó el 4º puesto en el Billboard Top 200 Albums Chart como el álbum de rock principal.

Slash FT. Myles Kennedy & The Conspirators lanzó su segundo álbum "World On Fire" para catapultar a SLASH en todo el mundo como uno de los artistas más aclamados por la crítica. El primer sencillo, "World On Fire", lideró los rankings radiales de Estados Unidos.

Durante 2016 y 2017 protagonizó una gira mundial con Guns N' Roses. En ese marco la mítica banda estadounidense brilló en el escenario que se montó en el estadio de Central.