"Six Feet Under": la vigencia de una de las mejores series de la historia de HBO

Este año se cumplen 21 años del estreno de la que fue y sigue siendo considerada una de las mejores (si no la mejor) serie de televisión de la historia. "Six Feet Under", estrenada el 3 de junio de 2001, ha sabido ganarse la aclamación del público y de la crítica, imponiéndose como la mejor de toda la televisión.

Para su creador, Alan Ball, se trata de indagar y descubrir quiénes son esas personas que se hacen cargo del dolor ajeno y como aquello influye y transforma sus vidas. Sin dudas es un guion que no ha hecho más que recibir los elogios de todo el mundo, y cuyo final, emitido hace casi 17 años, es considerado posiblemente el mejor logrado en toda la historia de la televisión.

La mejor serie de la historia

"Six Feet Under" ( o “A dos metros bajo tierra” en español) es una serie de televisión estadounidense acerca de una familia que dirige una empresa funeraria. La serie fue creada, escrita y producida por Alan Ball y transmitida originalmente por la cadena HBO, cadena que por aquel entonces tenía otros grandes títulos como "Los Soprano".

Los episodios empezaron a emitirse el 3 de junio de 2001 y se extendieron a lo largo de 63 episodios, hasta estrenar el último capítulo de su quinta temporada el 21 de agosto de 2005. A su creador se le atribuyen otras grandes obras, como "American Beauty" y "True Blood".

"Six Feet Under" es reconocida por los críticos como una de las mejores series de la historia de la televisión. Asimismo, el final de esta producción es ampliamente considerado como uno de los mejores capítulos finales de una serie de televisión. Su éxito la colocó en el tercer lugar por la revista Cinemanía en su lista de "Las 50 mejores series de televisión del siglo XXI". También apareció en la lista de las "100 mejores series" publicada por la revista Time y en la lista de las "Mejores 50 series de televisión" por la revista Empire. En el año 2013, la Writers Guild Association posicionó a la serie en el puesto 18 de la lista de "Las 101 series mejor escritas de la historia de la televisión".

Una trama existencialista

La serie ha sido narra la vida cotidiana de la familia Fisher, que posee una empresa funeraria en Los Ángeles, llamada "Fisher & Sons". Aquí se aborda la búsqueda interior de las verdaderas motivaciones de cada personaje, quienes emprenderán la búsqueda de su "verdadero yo" y su lugar en el mundo.

Six Feet Under scene.webp

La historia comienza en el día de Nochebuena, cuando Nathaniel Fisher esperaba la llegada de su hijo Nate, pero muere en un accidente de coche. Entonces, es su hermano David quien junto a su madre dirigen el negocio funerario. David es un homosexual que no ha salido del closet mientras que su madre Ruth se caracteriza por tener un carácter fuerte y dominante.

Los muchachos también tienen una hermana, Claire, una adolescente que sufre de un consumo problemático de drogas. Fuera de la familia, uno de los personajes principales es el de una mujer que Nate conoció en un vuelo llamada Brenda, y que parecerá de lo más normal aunque su propia familia esté igual o más desequilibrada que la de los Fisher.

La forma de narrar cada episodio se caracteriza por el fallecimiento de un personaje al comienzo de cada capítulo, cuya forma de muerte destaca la enorme creatividad de los guionistas y lo absurdo del humor que buscan desplegar. Sólo en ocasiones no se sigue esta estructura de narración.

Un trasfondo reflexivo

Más allá de las historias que se cuentan en los episodios, la trama de la serie ahonda en la vida de estos personajes que lidian con la muerte cotidianamente, a la vez que atraviesan sus propios problemas personales. El creador, Alan Ball, ha hablado sobre esto en un especial de la serie y dijo: "¿Quiénes son estas personas, estos directores de casas funerarias que contratamos para que enfrenten a la muerte por nosotros? ¿Cómo eso afecta sus vidas, el crecer en un hogar donde hay cadáveres en el sótano, el ser un niño e ir junto a tu padre que está trabajando por un cuerpo abierto encima de una mesa? ¿Cómo te afectaría eso a ti?”.

Six Feet Under scene 2.jpg

Más allá de que sea su trabajo corriente, los personajes de la familia Fisher igualmente experimentan algunos episodios de crisis ligados al ambiente en el que llevan adelante su vida. Cada problema que atraviesa a la familia se relaciona con las emociones reprimidas o llevadas al extremo, un hecho que experimentan al estar constantemente rodeados por la muerte.

"Cuando uno se encuentra rodeado de muerte, para hacer contrapeso a esto, hay necesidad de cierta intensidad en la experiencia, en la pulsión de escapar. Es el caso de Nate siendo mujeriego, es el caso de Claire y su experimentación sexual [...] es la fuerza de vida que trata de abrirse paso a través de todo ese sufrimiento, dolor y depresión", explicó Ball.

Personajes y reparto

Six Feet Under reparto.jpg

El reparto principal está compuesto por todos los actores que interpretan a los miembros de la familia Fisher. "Nathaniel "Nate" Fisher Jr". es interpretado por el actor Peter Krause, mientras que su hermano "David James Fisher" es interpretado por Michael C. Hall. Por su parte, Lauren Ambrose se pone en la piel de la hija menor de la familia, "Claire".

Frances Conroy actúa en el papel de "Ruth Fisher/O'Connor", la madre de la familia Fisher y Richard Jenkins aparece como Nathaniel Fisher Sr., el fallecido padre del clan.

Por otra parte, están aquellos personajes que no son miembros de la familia. "Federico Díaz" es el embalsamador de la compañía y es interpretado por Freddy Rodríguez, mientras que Mathew St. Patrick se pone en la piel de "Keith Charles", un policía de Los Ángeles, novio de David. Finalmente, Brenda Chenowith, amante de Nate, cobra vida gracias a la actriz Rachel Griffiths.

Banda sonora

El tema principal de la serie está compuesto por Thomas Newman y obtuvo el Premio Emmy a la Mejor composición musical en una serie y dos Premios Grammy en 2003, en la categoría de Mejor composición instrumental escrita para una película, televisión u otro medio visual.

De la banda sonora de la serie se lanzaron dos discos con música que aparecía en la serie: "Six Feet Under" (2002) que contiene un total de 18 canciones, y "Six Feet Under, Vol. 2: Everything Ends" (2005). Este último fue elegido el N.º 96 de 100 en una lista elaborada por Amazon ese mismo año.

El Vol. 2 contiene 13 canciones, de las cuales la mitad ya habían sido publicadas, y la otra mitad aparecieron de forma inédita. Varios artistas reconocidos mundialmente forman parte de la discografía, como ser: Coldplay, Radiohead, Sia y Nina Simone.

Una serie multripremiada

La excepcional trama le valió a esta obra de Alan Ball múltiples premios y reconocimientos. En primer lugar, a lo largo de sus temporadas, la serie ganó diferentes premios Emmy, entre ellos: Mejor director de serie dramática, Mejor casting de serie dramática (dos veces), Mejor tema musical, Mejor actriz invitada en serie dramática y Mejor actriz invitada en serie dramática.

Pero además, también ha ganado algunas distinciones en los premios Globos de Oro. Ellos son: Mejor actriz de reparto, Mejor serie – Drama y Mejor actriz principal en serie dramática. También ganó premios del American Film Institute a Mejor Programa de TV en 2001 y 2002.

Su banda sonora ganó dos premios Grammy a Mejor composición instrumental escrita para una película, televisión u otro medio visual y un Emmy a Mejor composición musical en una serie. La serie, además, se hizo con los premios del Sindicato de Productores, del Sindicato de Directores, del Sindicato de Guionistas y del Sindicato de Actores.