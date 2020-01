El robo a la sucursal Acasusso del Banco Río ocurrió hace 14 años, pero el mito del choreo a lo Robin Hood sigue merodeando desde entonces. Porque se llevaron todo, sin lastimar a nadie, con armas de juguete y, como si fuera poco, todos los damnificados recuperaron sus ahorros. "En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es sólo plata y no amores" se leía en el cartelito que dejó el ideólogo de aquel hurto famoso, Fernando Araujo (Diego Peretti). Ariel Winograd, el realizador que debutó con honores en 2006 con "Cara de queso", parece haber encontrado un modo efectivo de mostrar los argentinismos más reconocibles con trazos de comedia. Lo hizo en "Sin hijos" y "Mamá se fue de viaje" , y pese a los pasos en falso de "Mi primera boda" y "Vino para robar", ahora levantó la vara con "El robo del siglo". Francella, como el conocido ladrón uruguayo Vitette, compone un personaje logrado, aunque en su caracterización se perciben algunos tics del comediante televisivo. El golazo de la película es a través de Peretti, quien captó el tono de locura, inteligencia y pasión por el porro y le dio a Araujo una credibilidad y sensibilidad atrapante. La película cuenta todo el arco de la preparación del robo, desde que surge como una fantasía de Araujo hasta que se concreta con un equipo desparejo de delincuentes, en el que convive la experiencia de un profesional como Vitette con la inocencia de los personajes que componen Rafael Ferro y Pablo Rago. Winograd los pinta como héroes al principio, pero deja en el segmento final las pautas necesarias para que al espectador le quede claro que robar, aunque sea "en barrio de ricachones" no está nada bien. Otro punto alto es la música de la película, que le imprime un ritmo y una dinámica necesaria, sobre todo para una historia de la cual ya se conocía el final, por lo tanto el suspenso no era parte de la trama. El cierre, que va del documental al videoclip, redondea una película entretenida, popular y disfrutable.

Calificación: ***





Intérpretes: Guillermo Francella, Diego Peretti, Pablo Rago, Luis Luque, Rafael Ferro.

dirección: Ariel Winograd.

Género: Policial.

salas: Cinépolis, Del Centro; Hoyts, Nuevo Monumental, Showcase.