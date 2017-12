Giselle Rímolo volvió a la cárcel de Ezeiza después de que la Justicia rechazara el pedido de prisión domiciliaria de la falsa médica. Así lo determinó la jueza María Jimena Monsalve el pasado 5 de diciembre.

Después de que se diera a conocer la noticia de que Rímolo fue trasladada al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, Silvio Soldán habló por primera vez y, si bien, aseguró que no guarda rencor contra su expareja, destacó que su relación le dejó "un espantoso recuerdo".

"Terminó como, supongo, que tenía que terminar. Lo que haga la Justicia está bien. A mí me da exactamente lo mismo. Yo no tengo rencor ni odio. Estoy totalmente desligado de este tema", aseguró el conductor y agregó: "No me desligaron los medios sino la Justicia. Las investigaciones dieron que yo estoy totalmente afuera de todo esto".

Pablo Layus, cronista de Intrusos, le preguntó si saludaría a Rímolo en caso de un eventual cruce y Soldán fue claro: "Tanto, no. No tengo ningún interés en verla y espero no verla nunca más en mi vida. Que sea feliz y que Dios la ayude. Es un espantoso recuerdo de mi vida, donde me vi envuelto en una situación que no tengo absolutamente nada que ver".

Por otro lado, volvió a aclarar que nunca vio a Susana en su casa, a pesar de que la diva había asegurado que Rímolo la atendió en el domicilio del conductor y no en la clínica de la falsa médica.

"Una vez que fui a su programa me contó, fuera de cámara, que Giselle la había atendido y que casi la mata, pero nunca me dijo que fue en mi casa. Yo nunca las vi", aseguró.

Giselle Rímolo fue trasladada al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza y alojada en el sector correspondiente al Programa Interministerial de Salud Mental Argentina (Prisma) que es el área del Hospital Penitenciario Central (HPC) del penal, especialmente creado para pacientes psiquiátricos.